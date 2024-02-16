Re: "Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили...

Отправлено: - 10:02

Давайте будем честны. Зима в этом году суровая. Я смотрел ролики про хромтау и актобе. Мне реально стыдно за ребят. Почему вы " профи" встали в два - три ряда. Как проедит трактор? Вы че творите.