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≡ Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48591
Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Отправлено: 15.02.24 - 13:42
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В Казахстане вводят дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, сообщил на круглом столе в мажилисе министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. Чиновники подсчитали, что новая тарификация позволит извлекать 13 млрд тенге в год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35615
Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Отправлено: 15.02.24 - 19:51
#15
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Действительно, чем поливать цветочки во дворе и саженцы, или уже все, хана?
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14035
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 16.02.24 - 08:21
#16
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Цитата:
111:
Действительно, чем поливать цветочки во дворе и саженцы, или уже все, хана?

Помните был ролик когда сильный буран в затобольске(сорян тобыл) крышу снесло. Теперь огороды трактором перепахали. Короче не фиг выращивать. Огурцы. Сказали жителям теперь будет тут парковка. Экономия воды будет)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6678
Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Отправлено: 16.02.24 - 09:37
#17
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Что ни день,то новизна. Этой воды может не хватае где-то в Африке, а у нас ее навалом,даже вон новый поселок погорельцам построили, а канализацию не провели. То же самое в Атырау вчера по новостям показывали. От затопа дома рушатся. Весной вся талая вода соберётся в реку и унесется в океан. Не надо разводить тут истерику. Воды много, всем хватит
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