Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 16:17
У больного Безумца вообще в голове нечто :
"Единственное, о чем сейчас может жалеть Россия, – это то, что она не напала на Украину раньше."
Блин, это он что хочет сказать, что и на Казахстан нападет теперь раньше?
Да, это проблема, какая то шизоидная в голове..
"Единственное, о чем сейчас может жалеть Россия, – это то, что она не напала на Украину раньше."
Блин, это он что хочет сказать, что и на Казахстан нападет теперь раньше?
Да, это проблема, какая то шизоидная в голове..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 16:19
Все поехал брате на укзкую чёт там марик говрпиш. Ща узнаю)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:05
Цитата:
Оно и понятно - то кирпич, то лопата прилетает
111:
Да, это проблема, какая то шизоидная в голове..
Да, это проблема, какая то шизоидная в голове..
Оно и понятно - то кирпич, то лопата прилетает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:16
Цитата:
Для всех чего? Всех людей? Всех граждан? Всех случаев жизни? Ну чё вы бред несёте опять? Прочитайте внимательно, что именно регулирует данный закон. Вывески или документооборот, или рекламные объявления, а может письма любовные?
ACROS:
Закон един для ВСЕХ и действует на всей ТЕРРИТОРИИ Казахстана,
Закон един для ВСЕХ и действует на всей ТЕРРИТОРИИ Казахстана,
Для всех чего? Всех людей? Всех граждан? Всех случаев жизни? Ну чё вы бред несёте опять? Прочитайте внимательно, что именно регулирует данный закон. Вывески или документооборот, или рекламные объявления, а может письма любовные?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:33
Цитата:
Вилку на вентиляторе не может заменить только идиот.
abaika95:
Жить в англоязычной стране куда уехал умышленно и пищать про русский язык на другом континенте может только идиот
Жить в англоязычной стране куда уехал умышленно и пищать про русский язык на другом континенте может только идиот
Вилку на вентиляторе не может заменить только идиот.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:46
Цитата:
Почему БРЕД ?
И почему ОПЯТЬ ?
Наверное как раз вы и несёте БРЕД.
Советую прочитать внимательно мой коммент.
И при чём тут люди и граждане ?
maxsaf:
бред несёте опять
бред несёте опять
Почему БРЕД ?
И почему ОПЯТЬ ?
Наверное как раз вы и несёте БРЕД.
Советую прочитать внимательно мой коммент.
И при чём тут люди и граждане ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 22:37
Цитата:
Что вы имели ввиду?
ACROS:
Закон един для ВСЕХ
Закон един для ВСЕХ
Что вы имели ввиду?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 22:58
Цитата:
самое смешное что я научился)
а идиот который из за грана нас учит русский язык любить так и остался идиотом))
maxsaf:
Вилку на вентиляторе не может заменить только идиот.
Вилку на вентиляторе не может заменить только идиот.
самое смешное что я научился)
а идиот который из за грана нас учит русский язык любить так и остался идиотом))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:01
требовать знать, или учить, или использовать русский язык при этом живя в стране где этого языка вообще нет
может либо идиот либо будущий оккупант
может либо идиот либо будущий оккупант
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:03
русские будьте здоровы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3052
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:07
Цитата:
Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (Ledder werkstätten) - люди с ограниченными возможностями там работают.
[Исправлено: Эл-починно, 16.02.2024 - 00:58]
abaika95:
самое смешное что я научился)
самое смешное что я научился)
Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (Ledder werkstätten) - люди с ограниченными возможностями там работают.
[Исправлено: Эл-починно, 16.02.2024 - 00:58]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:26
Цитата:
Действительно, смешно
abaika95:
самое смешное что я научился)
самое смешное что я научился)
Действительно, смешно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:27
Цитата:
Теперь Абайка не останется без работы
Эл-починно:
Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (lederwerkstatt) - люди с ограниченными возможностями там работают.
Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (lederwerkstatt) - люди с ограниченными возможностями там работают.
Теперь Абайка не останется без работы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:29
Цитата:
Я вас никак не могу отучить его любить
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка,
[Исправлено: maxsaf, 15.02.2024 - 23:30]
abaika95:
нас учит русский язык любить
нас учит русский язык любить
Я вас никак не могу отучить его любить
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка,
[Исправлено: maxsaf, 15.02.2024 - 23:30]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 09:11
Цитата:
Вот вы хлопец, удивляете с каждым разом, никто же не призывает славянам отказаться от заимствованных тюркских слов. Песни спивают (поют) употребляя слова атаман (тюркское слово), есаул (иранско-тюркские корни), часто употребляют слова имеющие тюркские корни буран, казначей, казна, ярлык, кабала, курган, басурман (иноверец, иноземец), шалаш и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.02.2024 - 09:22]
maxsaf:
Я вас никак не могу отучить его любить
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка,
Я вас никак не могу отучить его любить
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка,
Вот вы хлопец, удивляете с каждым разом, никто же не призывает славянам отказаться от заимствованных тюркских слов. Песни спивают (поют) употребляя слова атаман (тюркское слово), есаул (иранско-тюркские корни), часто употребляют слова имеющие тюркские корни буран, казначей, казна, ярлык, кабала, курган, басурман (иноверец, иноземец), шалаш и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.02.2024 - 09:22]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Vit, saba, Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать