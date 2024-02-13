Отправлено: - 09:05

ACROS:

Режим для трудяги один: - ВЫСОКАЯ зарплата.

Цитата:Да. Но не всегда. Открываем олх. Нужны водители 500-700. А знаете почему они так пишут. И почему у них проблемы с профи. Например я пришёл в фирму где директор мне в глаза сказал миллион не будешь зарабатывать. Я сказал ок. Поживём увидим) да первое время ко мне присматривались. Платили не миллион. А через год. Платят как надо. Так вот нужно работать так что б потом не я бегал и искал работу а меня работа искала. Мне уже 3 раза звонил бывший работодатель. Вернись. Я культурно отказал. Мосты не сжигаю. Вся кое бывает. Но я 100% знаю что меня он обратно возьмёт. Он знает меня, что я порядочный