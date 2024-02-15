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Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
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