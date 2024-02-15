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Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48589
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 15.02.24 - 16:04
В кулуарах Мажилиса депутат заявил, что Водный кодекс должен предусмотреть такие механизмы, чтобы энергетикам и другим промышленным предприятиям было выгодно использовать воду повторно.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5797
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:04
Завтра будет дефицит риса или цена его спекулятивно возрастёт- уже знаем кто виноват.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35615
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:21
Цитата:
Наши дебилы, это сила.
Коров не надо поить, и кормить, потому что на корм надо много воды.
Картошку не сеем, свеклу, рис, яблоки и тд..
То есть не едим то, куда надо много воды.
Не сажаем огурцы, капусту, избавляемся от дач и вообще всех фруктов и овощей..
Дрова предлагает грызть?
Да и те, из деревьев, которые тоже пьют..
чтобы вырастить один килограмм риса, нужно 50 тысяч литров воды. Ну
Наши дебилы, это сила.
Коров не надо поить, и кормить, потому что на корм надо много воды.
Картошку не сеем, свеклу, рис, яблоки и тд..
То есть не едим то, куда надо много воды.
Не сажаем огурцы, капусту, избавляемся от дач и вообще всех фруктов и овощей..
Дрова предлагает грызть?
Да и те, из деревьев, которые тоже пьют..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35615
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:23
Цитата:
Это то понятно, вместо центральной канашки сделать в раковине внизу ведро, потом можно чаек приготовить, посуду помыть, помыться самому в тазике и уже вечером сходить по большому и смыть у унитазе..
когда мужчины бреются - закрывать кран, когда мы умываемся
Это то понятно, вместо центральной канашки сделать в раковине внизу ведро, потом можно чаек приготовить, посуду помыть, помыться самому в тазике и уже вечером сходить по большому и смыть у унитазе..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 678
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:53
Цитата:
Таким депутатам бы не болтать... взрослые люди, на серьёзных щах несут очевидные вещи за миллионные/полумиллионные зарплаты из наших налогов.отличная работа, товарищи "слуги народа"
и не болтать
Таким депутатам бы не болтать... взрослые люди, на серьёзных щах несут очевидные вещи за миллионные/полумиллионные зарплаты из наших налогов.отличная работа, товарищи "слуги народа"
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5797
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 17:04
Цитата:
Что то "СЛУГИ" пошли разговорчивые: - "хозяев" учат как жить.
vofkakst:
"слуги народа
"слуги народа
Что то "СЛУГИ" пошли разговорчивые: - "хозяев" учат как жить.
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 23:37
когда мужчины бреются - закрывать кран, когда мы умываемся
....я в стаканчик воды набираю и броюсь и из умывальника умываюсь у нас в ПЧСТР пока цивиллизация не дошла так и экономим а если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем большая экономия получается за воду получается копейки платим. Еду ,чай всё на печке готовим.
....я в стаканчик воды набираю и броюсь и из умывальника умываюсь у нас в ПЧСТР пока цивиллизация не дошла так и экономим а если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем большая экономия получается за воду получается копейки платим. Еду ,чай всё на печке готовим.
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 15.02.24 - 23:48
Цитата:
Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил
родом из Шанхая2022:
если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем
если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем
Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 16.02.24 - 00:56
Цитата:
.....вундербар то есть чудесно 111 Марику нет и нет пускай и дальше бегает с баклажками я этой идеей сам воспользуюсь,только отдельно кипятильник куплю....а нет на печке воду буду греть у меня ещё Алмаатинка как новая шепчет вот советская техника.
maxsaf:
Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил
Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил
.....вундербар то есть чудесно 111 Марику нет и нет пускай и дальше бегает с баклажками я этой идеей сам воспользуюсь,только отдельно кипятильник куплю....а нет на печке воду буду греть у меня ещё Алмаатинка как новая шепчет вот советская техника.
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 16.02.24 - 01:08
....и вообще за опытом экономии воды нам надо ехать в Европу там в этой самой европе передовые технологии как экономично пользоваться водой пускай нас учат,давайте скинимся и кого нибуть отправим одного из форумчан,maxsaf тебе сразу говорю ты на эту поездку из форумчан не подходишь вот 111й или Абайка это достойные представители,найдём самую экономичную семью подселим и пускай учат как экономить нашего представителя .....потом приедет и нам расскажит.
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 16.02.24 - 02:00
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 16.02.24 - 02:03
Цивилизация
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