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≡ Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48589
Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
Отправлено: 15.02.24 - 17:08
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Главный аргумент истца - противопожарный разрыв между возводимым домом по ул. Каирбекова, 93 и частным жильем по ул. Каирбекова, 85 слишком маленький, 6 метров по факту вместо положенных 10-ти.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5797
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 17:08
#1
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Бабки будут тянут с этой Ирины.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6676
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 18:14
#2
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Я так и подумал
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
29
Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
Отправлено: 15.02.24 - 22:52
#3
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
878
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 23:44
#4
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Цитата:
ACROS:
Бабки будут тянут с этой Ирины.

....да не скажет Карчинский сколько вытянули... :-x :-x :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 23:55
#5
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Цитата:
ТОО «Агрофирма «Ирина и К»

А это не те агрономы, что колбасой занимались? :lol:
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