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≡ Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48589
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 15.02.24 - 16:04
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В кулуарах Мажилиса депутат заявил, что Водный кодекс должен предусмотреть такие механизмы, чтобы энергетикам и другим промышленным предприятиям было выгодно использовать воду повторно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5797
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:04
#1
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Завтра будет дефицит риса или цена его спекулятивно возрастёт- уже знаем кто виноват.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35615
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:21
#2
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Цитата:
чтобы вырастить один килограмм риса, нужно 50 тысяч литров воды. Ну 


Наши дебилы, это сила.
Коров не надо поить, и кормить, потому что на корм надо много воды.
Картошку не сеем, свеклу, рис, яблоки и тд..
То есть не едим то, куда надо много воды.
Не сажаем огурцы, капусту, избавляемся от дач и вообще всех фруктов и овощей..
Дрова предлагает грызть?
Да и те, из деревьев, которые тоже пьют..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35615
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:23
#3
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Цитата:
когда мужчины бреются - закрывать кран, когда мы умываемся


Это то понятно, вместо центральной канашки сделать в раковине внизу ведро, потом можно чаек приготовить, посуду помыть, помыться самому в тазике и уже вечером сходить по большому и смыть у унитазе..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
678
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 16:53
#4
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Цитата:
и не болтать

Таким депутатам бы не болтать... взрослые люди, на серьёзных щах несут очевидные вещи за миллионные/полумиллионные зарплаты из наших налогов.отличная работа, товарищи "слуги народа"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5797
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 17:04
#5
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Цитата:
vofkakst:
"слуги народа


Что то "СЛУГИ" пошли разговорчивые: - "хозяев" учат как жить.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
878
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 15.02.24 - 23:37
#6
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когда мужчины бреются - закрывать кран, когда мы умываемся

....я в стаканчик воды набираю и броюсь и из умывальника умываюсь у нас в ПЧСТР пока цивиллизация не дошла так и экономим а если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем большая экономия получается за воду получается копейки платим. Еду ,чай всё на печке готовим.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 15.02.24 - 23:48
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем

Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
878
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 16.02.24 - 00:56
#8
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Цитата:
maxsaf:
Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил


.....вундербар то есть чудесно 111 Марику нет и нет пускай и дальше бегает с баклажками я этой идеей сам воспользуюсь,только отдельно кипятильник куплю....а нет на печке воду буду греть у меня ещё Алмаатинка как новая шепчет вот советская техника. :-P :-P :-P
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
878
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 16.02.24 - 01:08
#9
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....и вообще за опытом экономии воды нам надо ехать в Европу там в этой самой европе передовые технологии как экономично пользоваться водой пускай нас учат,давайте скинимся и кого нибуть отправим одного из форумчан,maxsaf тебе сразу говорю ты на эту поездку из форумчан не подходишь вот 111й или Абайка это достойные представители,найдём самую экономичную семью подселим и пускай учат как экономить нашего представителя .....потом приедет и нам расскажит.
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