Отправлено: - 23:48

родом из Шанхая2022:

если в ванне моимся то воду не сливаим потом в унитаз использываем

Цитата:Так в ней и постирать рабочую одежду можно, надо 111му эту идею предложить, а то он с баклажками бегает для стиралки. Небось стоимость нескольких насосных станций уже на суды потратил