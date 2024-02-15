НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 16:17
#1411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У больного Безумца вообще в голове нечто :

"Единственное, о чем сейчас может жалеть Россия, – это то, что она не напала на Украину раньше."

Блин, это он что хочет сказать, что и на Казахстан нападет теперь раньше?
Да, это проблема, какая то шизоидная в голове..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 16:19
#1412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все поехал брате на укзкую чёт там марик говрпиш. Ща узнаю)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:05
#1413
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, это проблема, какая то шизоидная в голове..

Оно и понятно - то кирпич, то лопата прилетает :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:16
#1414
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Закон един для ВСЕХ и действует на всей ТЕРРИТОРИИ Казахстана,

Для всех чего? Всех людей? Всех граждан? Всех случаев жизни? Ну чё вы бред несёте опять? Прочитайте внимательно, что именно регулирует данный закон. Вывески или документооборот, или рекламные объявления, а может письма любовные?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:33
#1415
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жить в англоязычной стране куда уехал умышленно и пищать про русский язык на другом континенте может только идиот

Вилку на вентиляторе не может заменить только идиот.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 20:46
#1416
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бред несёте опять


Почему БРЕД ?

И почему ОПЯТЬ ?

Наверное как раз вы и несёте БРЕД.

Советую прочитать внимательно мой коммент.

И при чём тут люди и граждане ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 22:37
#1417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Закон един для ВСЕХ

Что вы имели ввиду?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 22:58
#1418
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вилку на вентиляторе не может заменить только идиот.

самое смешное что я научился)
а идиот который из за грана нас учит русский язык любить так и остался идиотом))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:01
#1419
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
требовать знать, или учить, или использовать русский язык при этом живя в стране где этого языка вообще нет
может либо идиот либо будущий оккупант
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:03
#1420
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
русские будьте здоровы


Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3052
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:07
#1421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
самое смешное что я научился)

Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (Ledder werkstätten) - люди с ограниченными возможностями там работают. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 16.02.2024 - 00:58]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:26
#1422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
самое смешное что я научился)

Действительно, смешно :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:27
#1423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (lederwerkstatt) - люди с ограниченными возможностями там работают.

Теперь Абайка не останется без работы :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 23:29
#1424
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нас учит русский язык любить

Я вас никак не могу отучить его любить :lol:
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка, 8-)

[Исправлено: maxsaf, 15.02.2024 - 23:30]
Профайл
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS