Re: В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...

Отправлено: - 20:51

Ещё и ещё раз: - 9 граммов и порядок.



Можно конечно и красиво сказать - ЭВТАНАЗИЯ - для респектабельности, но изнутри будет выглядывать все те же 9 граммов.