Отправлено: - 15:23

абике:

кого нет денег на услуги, будут в будущем съезжать в деревни!

Цитата:Я тоже мою машину в деревне насосом "Кирхер"из того же колодца что с питьевой водой.Интересно: как у нас будут считать потребление воды ?? По прописанным душам ??? и колодец внутри двора - он ведь мой- частный, но вода в нём- ГОСУДАРСТВЕННАЯ.И до этого времени - мы ни копейки не платили государству за воду.13 000 000 000 тенге - это наверное только с города, а если посчитать сельчан, то наверное будет около - 20 000 000 000 тенге.