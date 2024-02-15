Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Отправлено: 15.02.24 - 13:42
В Казахстане вводят дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, сообщил на круглом столе в мажилисе министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. Чиновники подсчитали, что новая тарификация позволит извлекать 13 млрд тенге в год. Читать новость
Вопрос: а чем раньше думали? Давно надо это нужно было делать! Вода, как и хлеб,-это жизнь, особенно если она чистая! Давно пора экономить питьевую воду! Автомойкам нужно запретить мыть авто питьевой водой! Разумная экономия дает только прогресс во всем! Законодательно принять решение, кто не платит больше 1 месяца, тех отключать! Хватит разводить дармоедов! У кого нет денег на услуги, будут в будущем съезжать в деревни! Обязать всех услугодателей,публиковать списки неплательщиков в СМИ один раз в месяц!
Все для блага человека, все во имя человека- особенно поднятие цен на все (а это будет, в ущерб себе никто работать не будет). А технической воды нет, все автомойки, кафе, рестораны, аквапарки, бассейны (капец водному спорту) бани работают на водопроводной воде. Посмотрим куда и с какой динамикой пойдут их ценники. Спасибо , господа чиновники!!!
Лозунг капитализма: Кто не работает, тот не ест, не пьет, не спит и даже не курит! Будут все экономить на воде и на другом! В соседней РФ тоже самое! Ельцин, Шушкевич, Кравчук, действуя по указке США не обещали народам СССР коммунизм! Они понимали, что ведут к капитализму! Никто предъявы им за содеянное не сделал, так что терпите как бог терпел и вам велел! Насчет мыть авто пусть думают бизнесмены страны, у них голова большая! Они всегда уходили от уплаты налогов и сейчас не пропадут! Это их кусок хлеба! Возможно, что уже не будут посыпать солью дороги зимой, чтобы потом не смывать соленую и масляную грязь в асфальта и с авто! Может тогда соль и всякая гадость не будет стекать в р Тобол! Читайте изменения по этому вопросу в законодательству по водным ресурсам! Вода-это жизненно важный продукт! В деревне, воду собирали после дождей и экономили!
абике: кого нет денег на услуги, будут в будущем съезжать в деревни!
Я тоже мою машину в деревне насосом "Кирхер"из того же колодца что с питьевой водой. Интересно: как у нас будут считать потребление воды ?? По прописанным душам ??? и колодец внутри двора - он ведь мой- частный, но вода в нём- ГОСУДАРСТВЕННАЯ. И до этого времени - мы ни копейки не платили государству за воду. 13 000 000 000 тенге - это наверное только с города, а если посчитать сельчан, то наверное будет около - 20 000 000 000 тенге.
Ох, какие же одноизвилинные... В комплексе никто не думает. Уже были разговоры о том, что люди меньше стали воду в каналью лить благодаря счётчикам. И каналья перестала нормально промываться и начала гнить и забиваться. Щас ещё больше экономить начнут (горячую включительно). Ждем Фекалоида (ну тот что Дерьмодемон) во всех городах РК. Браво, Бис. Лавров. jpg
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