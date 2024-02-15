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≡ «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48587
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
Отправлено: 15.02.24 - 12:39
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Заваленные мусором контейнерные площадки и их окрестности стали визитной карточкой областного центра. Проблемы с вывозом отходов случались и раньше, но в последние месяцы приняли удручающий характер. Как будто человек, который на глазах у всех долго кашлял и чихал, в конце концов слег с тяжелой пневмонией. Способы лечения обсуждают на акиматовских совещаниях, партии организуют круглые столы. С последнего, который 13 февраля прошел в палате предпринимателей, есть новости.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2062
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
Отправлено: 15.02.24 - 16:00
#15
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Очень интересные исторические подробности. Но, мне кажется, идет отклонение от темы.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
915
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
Отправлено: 15.02.24 - 16:01
#16
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абике тоже вариант. Взять один район как пробный, так и сделать. В другом районе разделить площадки по домам, убрать общие. Может у кого-нибудь другие идеи. И потом масштабировать из одного района на весь город, чей опыт окажется лучше

[Исправлено: arman_kst, 15.02.2024 - 16:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5795
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 16:07
#17
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Цитата:
Тимур Гафуров:
интересные исторические подробности


Вовремя предупредили: - я уже хотел рассказать о массовом СТРОИТЕЛЬСТВЕ комфортабельных таулетов в степи в то время.
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