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«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
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