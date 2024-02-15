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Заваленные мусором контейнерные площадки и их окрестности стали визитной карточкой областного центра. Проблемы с вывозом отходов случались и раньше, но в последние месяцы приняли удручающий характер. Как будто человек, который на глазах у всех долго кашлял и чихал, в конце концов слег с тяжелой пневмонией. Способы лечения обсуждают на акиматовских совещаниях, партии организуют круглые столы. С последнего, который 13 февраля прошел в палате предпринимателей, есть новости.