Отправлено: - 16:21

чтобы вырастить один килограмм риса, нужно 50 тысяч литров воды. Ну

Цитата:Наши дебилы, это сила.Коров не надо поить, и кормить, потому что на корм надо много воды.Картошку не сеем, свеклу, рис, яблоки и тд..То есть не едим то, куда надо много воды.Не сажаем огурцы, капусту, избавляемся от дач и вообще всех фруктов и овощей..Дрова предлагает грызть?Да и те, из деревьев, которые тоже пьют..