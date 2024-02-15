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Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
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