Отправлено: - 14:25

abaika95:

Хрень полная Вот мне делать нечего ждать сидеть когда там мусор приедет чтобы бежать к нему с пакетами

Цитата:Ну это вам кажется, что хрень. Я там жил, некоторое время, вполне сносный график. Либо утром, либо вечером, человек успевает. Ну уйдет пару месяцев на адаптацию. Это как с подружкой в юности. Она тож не по графику взаимна. У неё свои тараканы, и вы подстраиваетесь под неё. А тут ихние тараканы по расписанию. Жизнь не такая сложная штука, чтобы заморачиваться. Надо просто стремиться к консенсусу с самим собой и окружающим миром. Тем более, если кто-то в этом мире озабочен вашим мусором, его вывозом, то раз в неделю можно приспособиться. Поверьте это возможно, хоть и ограничивает вашу свободу, но и ништяки дает тоже.Во-первых исчезают лица ковыряющиеся в мусорках, собаки тож исчезают, исчезает запах, появляются новые места для парковок.Пропадает коррупционная составляющая, в виде контейнеров - никому не нужны золотые контейнеры вместо пластиковых. Машины не такие сложные, просто пресс, без опрокидывателя. Жадные частники, без прописки, приезжающие на больших джипах в чужой двор, чтобы выкинуть в контейнер мусор, потому что в его коттедже "никто не живет и не прописан", проезжают мимо скрепя зубами.Как то так.