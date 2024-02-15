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«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48586
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
Отправлено: 15.02.24 - 12:39
Заваленные мусором контейнерные площадки и их окрестности стали визитной карточкой областного центра. Проблемы с вывозом отходов случались и раньше, но в последние месяцы приняли удручающий характер. Как будто человек, который на глазах у всех долго кашлял и чихал, в конце концов слег с тяжелой пневмонией. Способы лечения обсуждают на акиматовских совещаниях, партии организуют круглые столы. С последнего, который 13 февраля прошел в палате предпринимателей, есть новости.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6674
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 12:39
В Рудном эта проблема кое-как разрешилась, правда с поломанными ребрами со скандалами и прочими капиталистическими неприятностями. Видимо что-то подобное ожидает и Костанай, хотя изначально можно договориться на берегу. Я так думаю...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 45
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 12:59
Власти города кроме обещаний, вообще ничего не делают, потому что многие чиновники в этих вопросах не компетентны и им не по зубам решать такие вопросы! Поэтому воз и поныне там! Власти, услугодатели не могут справиться с должниками по мусору, горячей, холодной воде, потому что власти города не дают письменный список должников всем предприятиям, всем ОСИ, ПТ, КСК является собственником той или иной квартиры, нежилого помещения! Отсюда и весь этот балаган с выбиванием долгов! Надо в законодательство РК внести норму, позволяющую судам выносить решение об изъятии квартиры и выселении должника! Нужны только жесткие меры, а иначе толку не будет! Сейчас собрались, а толку? Мусор как вываливали возле контейнеров, так и вываливают! Как выносили крупногабаритный размером 50х50, так и выносят! И никакой ответственности и самое главное никто этим процессом вообще не занимается! Возложили на участкового, чтобы он выявлял всех должников для применения ст.505 КоАП, а им некогда этим заниматься, надо выявлять наркоманов, закладчиков наркоты, пьяниц, домашних боксеров, раскрывать преступления и тому подобное! Нужно обязательно создать законодательство, с помощью которого выявлялись и привлекались бы нерадивые предприниматели, не выполняющих свои услуги, должников по всем коммунальным услугам, создание общественных судов из собственников недвижимого имущества с участием акимата, МВД, находящегося в одном регионе, которое бы позволило выявлять и привлекать должников к ответственности!
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 13:54
Может сделать пилотный проект. В одном из районов Костаная, убрать поддоны, и сделать автовывоз мусора. Допустим в 7 утра, в 13.00 днем и вечером в 20.30. По времени возможны изменения. Такой Лисаковский и Аркалыкский вариант, там раньше так было, не знаю как сейчас.
Для коробочников составить график вывоза коробок пару раз в неделю.
Возле мусорок поставить курсантов МВД, пусть ловят нарушителей.
По бичам и пенсам ковыряющимся в контейнерах открывать огонь на поражение из солевых зарядов, впоследствии после заживления ран, отправлять на полигоны ТБО для сортировки мусора - на 15 суток.
Как то так.
Впоследствии, если народ привыкнет, распространить этот опыт, ежели будет удачный.
Для коробочников составить график вывоза коробок пару раз в неделю.
Возле мусорок поставить курсантов МВД, пусть ловят нарушителей.
По бичам и пенсам ковыряющимся в контейнерах открывать огонь на поражение из солевых зарядов, впоследствии после заживления ран, отправлять на полигоны ТБО для сортировки мусора - на 15 суток.
Как то так.
Впоследствии, если народ привыкнет, распространить этот опыт, ежели будет удачный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 13:56
Цитата:
Ого
Тут на производстве в регионе у рабочих меньше зарплата получается
У тех же работяг сСгпо или Костанайских минерал
А тут у мусорщиков зарплата как у энергетиков в районе
Во всем мире мусором мафия занимается (не в буквальном смысле слова)
В том смысле что вывоз мусора прибыльное дело
Людям без вывоза мусора никуда
Поэтому иногда целые семейные династии занимаются вывозом поднимая на этом капитал
В Индии вообще интересно
Мусор это грязное дело поэтому мусором занимается ТОЛЬКО каста неприкасаемых
А те цены задрали на свои услуги и деваться некуда))
Остальным индусам западло поэтому они платят огромные суммы
В итоге кланы неприкасаемых иногда живут богаче остальных каст
У нас 350 тысяч тенге зарплата водителей, 250-280 тысяч - у грузчиков, но грузчики держатся от 2 недель до месяца, -
Ого
Тут на производстве в регионе у рабочих меньше зарплата получается
У тех же работяг сСгпо или Костанайских минерал
А тут у мусорщиков зарплата как у энергетиков в районе
Во всем мире мусором мафия занимается (не в буквальном смысле слова)
В том смысле что вывоз мусора прибыльное дело
Людям без вывоза мусора никуда
Поэтому иногда целые семейные династии занимаются вывозом поднимая на этом капитал
В Индии вообще интересно
Мусор это грязное дело поэтому мусором занимается ТОЛЬКО каста неприкасаемых
А те цены задрали на свои услуги и деваться некуда))
Остальным индусам западло поэтому они платят огромные суммы
В итоге кланы неприкасаемых иногда живут богаче остальных каст
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 14:00
Цитата:
Хрень полная
Вот мне делать нечего ждать сидеть когда там мусор приедет чтобы бежать к нему с пакетами
А если опоздал,не успел сиди с этим мусором дома? Идиотизм
Просто вывозить мусор надо чаще либо больше баков ставить
А то как снегопад все на неделю никто не вывозит
Праздники все кердык неделю свалка у баков
Цитата:
А учиться им когда?
Цитата:
Предлагаю по другому
Не вывезли мусор во время-мусор собираем и везём в офис компании
Там забрасываем их
И так каждый двор
Каждый микрорайон
mks2703:
Может сделать пилотный проект. В одном из районов Костаная, убрать поддоны, и сделать автовывоз мусора. Допустим в 7 утра, в 13.00 днем и вечером в 20.30. По времени возможны изменения.
Может сделать пилотный проект. В одном из районов Костаная, убрать поддоны, и сделать автовывоз мусора. Допустим в 7 утра, в 13.00 днем и вечером в 20.30. По времени возможны изменения.
Хрень полная
Вот мне делать нечего ждать сидеть когда там мусор приедет чтобы бежать к нему с пакетами
А если опоздал,не успел сиди с этим мусором дома? Идиотизм
Просто вывозить мусор надо чаще либо больше баков ставить
А то как снегопад все на неделю никто не вывозит
Праздники все кердык неделю свалка у баков
Цитата:
mks2703:
Возле мусорок поставить курсантов МВД, пусть ловят нарушителей.
Возле мусорок поставить курсантов МВД, пусть ловят нарушителей.
А учиться им когда?
Цитата:
mks2703:
По бичам и пенсам ковыряющимся в контейнерах открывать огонь на поражение из солевых зарядов, впоследствии после заживления ран, отправлять на полигоны ТБО для сортировки мусора - на 15 суток.
По бичам и пенсам ковыряющимся в контейнерах открывать огонь на поражение из солевых зарядов, впоследствии после заживления ран, отправлять на полигоны ТБО для сортировки мусора - на 15 суток.
Предлагаю по другому
Не вывезли мусор во время-мусор собираем и везём в офис компании
Там забрасываем их
И так каждый двор
Каждый микрорайон
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 14:07
Цитата:
Ну значит они повторяют путь евреев. "Кто был никем, тот станет всем." Дальше они начнут покупать власть понемногу, потом помногу, купят себе титулы и станут управлять миром. Индийским миром.
Дальше философия, если плоская Земля не перевернётся.
abaika95:
В итоге кланы неприкасаемых иногда живут богаче остальных каст
В итоге кланы неприкасаемых иногда живут богаче остальных каст
Ну значит они повторяют путь евреев. "Кто был никем, тот станет всем." Дальше они начнут покупать власть понемногу, потом помногу, купят себе титулы и станут управлять миром. Индийским миром.
Дальше философия, если плоская Земля не перевернётся.
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 14:25
Цитата:
Ну это вам кажется, что хрень. Я там жил, некоторое время, вполне сносный график. Либо утром, либо вечером, человек успевает. Ну уйдет пару месяцев на адаптацию. Это как с подружкой в юности. Она тож не по графику взаимна. У неё свои тараканы, и вы подстраиваетесь под неё. А тут ихние тараканы по расписанию. Жизнь не такая сложная штука, чтобы заморачиваться. Надо просто стремиться к консенсусу с самим собой и окружающим миром. Тем более, если кто-то в этом мире озабочен вашим мусором, его вывозом, то раз в неделю можно приспособиться. Поверьте это возможно, хоть и ограничивает вашу свободу, но и ништяки дает тоже.
Во-первых исчезают лица ковыряющиеся в мусорках, собаки тож исчезают, исчезает запах, появляются новые места для парковок.
Пропадает коррупционная составляющая, в виде контейнеров - никому не нужны золотые контейнеры вместо пластиковых. Машины не такие сложные, просто пресс, без опрокидывателя. Жадные частники, без прописки, приезжающие на больших джипах в чужой двор, чтобы выкинуть в контейнер мусор, потому что в его коттедже "никто не живет и не прописан", проезжают мимо скрепя зубами.
Как то так.
abaika95:
Хрень полная Вот мне делать нечего ждать сидеть когда там мусор приедет чтобы бежать к нему с пакетами
Хрень полная Вот мне делать нечего ждать сидеть когда там мусор приедет чтобы бежать к нему с пакетами
Ну это вам кажется, что хрень. Я там жил, некоторое время, вполне сносный график. Либо утром, либо вечером, человек успевает. Ну уйдет пару месяцев на адаптацию. Это как с подружкой в юности. Она тож не по графику взаимна. У неё свои тараканы, и вы подстраиваетесь под неё. А тут ихние тараканы по расписанию. Жизнь не такая сложная штука, чтобы заморачиваться. Надо просто стремиться к консенсусу с самим собой и окружающим миром. Тем более, если кто-то в этом мире озабочен вашим мусором, его вывозом, то раз в неделю можно приспособиться. Поверьте это возможно, хоть и ограничивает вашу свободу, но и ништяки дает тоже.
Во-первых исчезают лица ковыряющиеся в мусорках, собаки тож исчезают, исчезает запах, появляются новые места для парковок.
Пропадает коррупционная составляющая, в виде контейнеров - никому не нужны золотые контейнеры вместо пластиковых. Машины не такие сложные, просто пресс, без опрокидывателя. Жадные частники, без прописки, приезжающие на больших джипах в чужой двор, чтобы выкинуть в контейнер мусор, потому что в его коттедже "никто не живет и не прописан", проезжают мимо скрепя зубами.
Как то так.
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 14:29
Цитата:
Вы думаете, что они учатся. Я из-за одного мента квартиру практически "про.рал". Он тож учился, доработал практически до пенсии, но элементарных правовых вещей не знал.
abaika95:
А учиться им когда?
А учиться им когда?
Вы думаете, что они учатся. Я из-за одного мента квартиру практически "про.рал". Он тож учился, доработал практически до пенсии, но элементарных правовых вещей не знал.
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 14:36
Цитата:
Это сложно и жестковато. Жесть ваще не наш метод. Опять же нужно, чтобы кто-то вывез этот мусор со дворов в мусорный офис. Та ишо проблема. Поверьте, здесь нюансы перевешивают саму проблему. Мы не такой народ, мы привыкли, чтобы за нас решали проблемы наши.
abaika95:
Предлагаю по другому Не вывезли мусор во время-мусор собираем и везём в офис компании Там забрасываем их И так каждый двор Каждый микрорайон
Предлагаю по другому Не вывезли мусор во время-мусор собираем и везём в офис компании Там забрасываем их И так каждый двор Каждый микрорайон
Это сложно и жестковато. Жесть ваще не наш метод. Опять же нужно, чтобы кто-то вывез этот мусор со дворов в мусорный офис. Та ишо проблема. Поверьте, здесь нюансы перевешивают саму проблему. Мы не такой народ, мы привыкли, чтобы за нас решали проблемы наши.
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 14:48
Цитата:
Это в НАЧИСЛЕНИИ: - будем убирать - пенсионные, социальные, медицинские платежи: подоходный налог; если есть, а это наверное сто пудов у всех - погашение ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ кредита; может кто то - алиментчик - и на выходе имеем где то: -100 000-150 000 тенге.
abaika95:
Ого
Ого
Это в НАЧИСЛЕНИИ: - будем убирать - пенсионные, социальные, медицинские платежи: подоходный налог; если есть, а это наверное сто пудов у всех - погашение ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ кредита; может кто то - алиментчик - и на выходе имеем где то: -100 000-150 000 тенге.
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 15:00
Цитата:
На Западе мои коллеги бастуют уже почти три месяца, так как предлагает Абайка: - (кстати бастуют они из-за уменьшении СУБСИДИИ): - вывозят и разбрызгивают перед мерией и навоз жидкий и навоз сухой; блокируют автодороги тракторами и дешёвое украинское зерно вываливают на дорогу.
mks2703:
Жесть ваще не наш метод
Жесть ваще не наш метод
На Западе мои коллеги бастуют уже почти три месяца, так как предлагает Абайка: - (кстати бастуют они из-за уменьшении СУБСИДИИ): - вывозят и разбрызгивают перед мерией и навоз жидкий и навоз сухой; блокируют автодороги тракторами и дешёвое украинское зерно вываливают на дорогу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 914
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
Отправлено: 15.02.24 - 15:27
Я предложил, чтобы разделить мусорные площадки не на дворы, а на дома (ОСИ, ПТ и УК). Для того чтобы ОСИ, ПТ или УК следили за своими контейнерами сами, чтобы хватало их для всех жильцов дома, чтобы они убирали, чистили от снега. Потом они облагородить смогут для себя, чтобы мусор не летал, чтобы было цивильно (на дворе 21 век). Там и камеры поставят, будут смотреть кто бросил и штрафовать с помощью участковых за негабарит.
Вот есть дом 19 в мкрн Юбилейный, там они чисто сами обслуживают эту площадку, чисто там. Еще бы облагородить, но это решение жильцов дома
Тариф не в 2019 году менялся, почти каждый год растет
[Исправлено: arman_kst, 15.02.2024 - 15:46]
Вот есть дом 19 в мкрн Юбилейный, там они чисто сами обслуживают эту площадку, чисто там. Еще бы облагородить, но это решение жильцов дома
Тариф не в 2019 году менялся, почти каждый год растет
[Исправлено: arman_kst, 15.02.2024 - 15:46]
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 15:33
Цитата:
ну это у них в крови...генах так сказать...раньше они "ходили" в горшки, а горшки выливали на улицу (хорошо если с первого этажа), мочились и какали везде...то есть иногда их протест - это возвращение к истокам...тут глубинный подтекст...читаем между строк...они не хотят видеть на своем рынке ничьей продукции, кроме своей...
и можно подгадить по этому поводу...в крови же
у степняков другой стереотип - если место освоено до предела...то есть женщинам надоел пейзаж, а у скота кончилась жвачка...то пора переезжать - степь то большая...
ACROS:
вывозят и разбрызгивают перед мерией и навоз жидкий и навоз сухой
вывозят и разбрызгивают перед мерией и навоз жидкий и навоз сухой
ну это у них в крови...генах так сказать...раньше они "ходили" в горшки, а горшки выливали на улицу (хорошо если с первого этажа), мочились и какали везде...то есть иногда их протест - это возвращение к истокам...тут глубинный подтекст...читаем между строк...они не хотят видеть на своем рынке ничьей продукции, кроме своей...
и можно подгадить по этому поводу...в крови же
у степняков другой стереотип - если место освоено до предела...то есть женщинам надоел пейзаж, а у скота кончилась жвачка...то пора переезжать - степь то большая...
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 15:41
Цитата:
Степь действительно, большая была: - жайляу- летняя откочёвка; кыстау- зимнее стойбище и никаких Тазалык, бачков и прочих благ цивилизации.
mks2703:
степняков другой стереотип -
степняков другой стереотип -
Степь действительно, большая была: - жайляу- летняя откочёвка; кыстау- зимнее стойбище и никаких Тазалык, бачков и прочих благ цивилизации.
-
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