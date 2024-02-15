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Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48586
Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Отправлено: 15.02.24 - 13:42
В Казахстане вводят дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, сообщил на круглом столе в мажилисе министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. Чиновники подсчитали, что новая тарификация позволит извлекать 13 млрд тенге в год.
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Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 13:42
Вопрос: а чем раньше думали? Давно надо это нужно было делать! Вода, как и хлеб,-это жизнь, особенно если она чистая! Давно пора экономить питьевую воду! Автомойкам нужно запретить мыть авто питьевой водой! Разумная экономия дает только прогресс во всем! Законодательно принять решение, кто не платит больше 1 месяца, тех отключать! Хватит разводить дармоедов! У кого нет денег на услуги, будут в будущем съезжать в деревни! Обязать всех услугодателей,публиковать списки неплательщиков в СМИ один раз в месяц!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3110
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 13:56
Цитата:
а где им брать не питьевую воду, не подскажите? У нас где-то есть трубопроводы с технической водой? Давайте подадим их сразу на смыв в унитазах, на мойку авто, на поливы огородов? В чем проблема то А?
абике:
Автомойкам нужно запретить мыть авто питьевой водой!
Автомойкам нужно запретить мыть авто питьевой водой!
а где им брать не питьевую воду, не подскажите? У нас где-то есть трубопроводы с технической водой? Давайте подадим их сразу на смыв в унитазах, на мойку авто, на поливы огородов? В чем проблема то А?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 14:05
Тааак
Значит кафе,рестораны и столовые поднимут чек в полтора- два раза
Дальше производство
Товары подорожают
Значит война за водные ресурсы потихоньку началась в центральной Азии
Значит кафе,рестораны и столовые поднимут чек в полтора- два раза
Дальше производство
Товары подорожают
Значит война за водные ресурсы потихоньку началась в центральной Азии
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 676
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 14:41
Прям рисуется картина, как акиматовские лексусы и крузаки моют тряпочкой, смачиваемой в ведре с водой, набранной из скважины...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 113
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 14:42
Все для блага человека, все во имя человека- особенно поднятие цен на все (а это будет, в ущерб себе никто работать не будет). А технической воды нет, все автомойки, кафе, рестораны, аквапарки, бассейны (капец водному спорту) бани работают на водопроводной воде. Посмотрим куда и с какой динамикой пойдут их ценники. Спасибо , господа чиновники!!!
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 68
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 14:57
А если нет счетчиков, интересно как ?
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 15:11
Лозунг капитализма: Кто не работает, тот не ест, не пьет, не спит и даже не курит! Будут все экономить на воде и на другом! В соседней РФ тоже самое! Ельцин, Шушкевич, Кравчук, действуя по указке США не обещали народам СССР коммунизм! Они понимали, что ведут к капитализму! Никто предъявы им за содеянное не сделал, так что терпите как бог терпел и вам велел! Насчет мыть авто пусть думают бизнесмены страны, у них голова большая! Они всегда уходили от уплаты налогов и сейчас не пропадут! Это их кусок хлеба! Возможно, что уже не будут посыпать солью дороги зимой, чтобы потом не смывать соленую и масляную грязь в асфальта и с авто! Может тогда соль и всякая гадость не будет стекать в р Тобол! Читайте изменения по этому вопросу в законодательству по водным ресурсам! Вода-это жизненно важный продукт! В деревне, воду собирали после дождей и экономили!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5793
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 15:18
Цитата:
Они как мыли так и будут мыть за НАШИ с ВАМИ деньги, то есть из бюджета и им пофиг сколько это будет стоить.
vofkakst:
акиматовские лексусы и крузаки моют тряпочкой,
акиматовские лексусы и крузаки моют тряпочкой,
Они как мыли так и будут мыть за НАШИ с ВАМИ деньги, то есть из бюджета и им пофиг сколько это будет стоить.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5793
Re: Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды:...
Отправлено: 15.02.24 - 15:23
Цитата:
Я тоже мою машину в деревне насосом "Кирхер"из того же колодца что с питьевой водой.
Интересно: как у нас будут считать потребление воды ?? По прописанным душам ??? и колодец внутри двора - он ведь мой- частный, но вода в нём- ГОСУДАРСТВЕННАЯ.
И до этого времени - мы ни копейки не платили государству за воду.
13 000 000 000 тенге - это наверное только с города, а если посчитать сельчан, то наверное будет около - 20 000 000 000 тенге.
абике:
кого нет денег на услуги, будут в будущем съезжать в деревни!
кого нет денег на услуги, будут в будущем съезжать в деревни!
Я тоже мою машину в деревне насосом "Кирхер"из того же колодца что с питьевой водой.
Интересно: как у нас будут считать потребление воды ?? По прописанным душам ??? и колодец внутри двора - он ведь мой- частный, но вода в нём- ГОСУДАРСТВЕННАЯ.
И до этого времени - мы ни копейки не платили государству за воду.
13 000 000 000 тенге - это наверное только с города, а если посчитать сельчан, то наверное будет около - 20 000 000 000 тенге.
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