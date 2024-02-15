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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:43
Помимо узбекского языка, который является государственным по всей стране, в ряде регионов используются и другие языки. Так, на территории автономной республики Каракалпакстан официальным является также и каракалпакский язык. В Сохском районе Ферганской области, который со всех сторон окружён территорией республики Киргизия, 99,4 % населения (около 58 тыс. человек) составляют этнические таджики. В районном центре Соха выходит еженедельная газета "Садои Сох" на таджикском языке. В районе функционируют 24 школы, 2 лицея и 2 колледжа с таджикским языком обучения[7]. СМИ, школы, лицеи, колледжи и отделения вузов на таджикском языке функционируют в Сурхандарьинской, Самаркандской, Бухарской, Наманганской и других областей с компактным таджикским населением. В Ташкентской и Навоийской областях, а также в Республике Каракалпакстан функционируют школы и отделения вузов с казахским языком обучения. В Хорезмской области и Республике Каракалпакстан функционируют школы с туркменским языком обучения. Всего в Узбекистане функционируют 848 русских, 417 казахских, 377 каракалпакских, 256 таджикских, 60 киргизских, 43 туркменских школ[8].
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:46
Тоесть русскоязычным а точнее русским в Узбекистане создаются условия по использованию своего языка
И школ полно и русский язык распространен как язык межнац общения между народами наравне с узбекским
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане
При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России
Двойные стандарты? Да вполне
И самое главное все всё понимают
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
И школ полно и русский язык распространен как язык межнац общения между народами наравне с узбекским
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане
При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России
Двойные стандарты? Да вполне
И самое главное все всё понимают
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:54
Цитата:
Ну исследователи говорят что эта цифра мягко говоря занижена
Если разбираться то почти в каждом пост советском городе есть могилы афганцев и памятники посвященные им
Как и про Чечню утверждали что погибло всего то 5-6 тыс российских бойцов
Хотя если разбираться цифры доходят до 25 тысяч с учётом умерших в дальнейшем от ран в госпиталях
Про эту войну врать будут очень долго
Когда последний раз минестерство обороны давало инфу по потерям? Фиг пойми когда потомучто боятся запутаться в цифрах
Там цифры явно под 300 тыс уже убитыми
А сколько в рефрижераторах лежит на тупиковых путях?
А на полях сколько?
Без вести пропавших как тех моряков и летчиков ?
Ужас
Как корова языком слизала
111:
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.
Ну исследователи говорят что эта цифра мягко говоря занижена
Если разбираться то почти в каждом пост советском городе есть могилы афганцев и памятники посвященные им
Как и про Чечню утверждали что погибло всего то 5-6 тыс российских бойцов
Хотя если разбираться цифры доходят до 25 тысяч с учётом умерших в дальнейшем от ран в госпиталях
Про эту войну врать будут очень долго
Когда последний раз минестерство обороны давало инфу по потерям? Фиг пойми когда потомучто боятся запутаться в цифрах
Там цифры явно под 300 тыс уже убитыми
А сколько в рефрижераторах лежит на тупиковых путях?
А на полях сколько?
Без вести пропавших как тех моряков и летчиков ?
Ужас
Как корова языком слизала
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 12:28
Цитата:
Макс не вникает, лижбы накинут, взбросит, говорит якобы речь за русскоязычных идет. По его ссылке указанном в посте за номером 1380, отмечено именно за русских (720 300 человек), украинцев (86 854) и белорусов (18 000), которые в совокупности составляют менее 3%. Азиаты других национальностей, в основном братские народы владеют узбекским языком.
abaika95:
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России Двойные стандарты? Да вполне
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России Двойные стандарты? Да вполне
Макс не вникает, лижбы накинут, взбросит, говорит якобы речь за русскоязычных идет. По его ссылке указанном в посте за номером 1380, отмечено именно за русских (720 300 человек), украинцев (86 854) и белорусов (18 000), которые в совокупности составляют менее 3%. Азиаты других национальностей, в основном братские народы владеют узбекским языком.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 12:34
Цитата:
Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан. Мол гастербайтеры плохо владеют русским языком и их там будем обучать. Соответственно из Узбекистана, депутата послали подальше, используя нецензурную брань .
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:47]
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:51]
abaika95:
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан. Мол гастербайтеры плохо владеют русским языком и их там будем обучать. Соответственно из Узбекистана, депутата послали подальше, используя нецензурную брань .
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:47]
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 13:51
Цитата:
Этот вообще петрушка кремлевская
Был вполне достойный военный писатель
Продался кремлю и начал фигню какую то нести
Все что он говорит его просят сказать
В России так вся медийка провластная работает
Никто без команды сверху не будет про Казахстан что-то говорить или про Узбекистан
И все это понимают
Поэтому и ответка зеркальная получается
Но ведь главное то в итоге
Портится социальный климат именно для русских на постсоветском пространстве
Не для узбеков а именно для русских
Путин своими действиями раз за разом подставляет именно русских
Kairat stayer:
Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан.
Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан.
Этот вообще петрушка кремлевская
Был вполне достойный военный писатель
Продался кремлю и начал фигню какую то нести
Все что он говорит его просят сказать
В России так вся медийка провластная работает
Никто без команды сверху не будет про Казахстан что-то говорить или про Узбекистан
И все это понимают
Поэтому и ответка зеркальная получается
Но ведь главное то в итоге
Портится социальный климат именно для русских на постсоветском пространстве
Не для узбеков а именно для русских
Путин своими действиями раз за разом подставляет именно русских
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:23
Цитата:
В вашем, почти маниакальном, стремлении ВСЁ на этом форуме или почти ВСЁ свести к языковому вопросу- мол ВСЕ проблемы у русскоязычных сводяться к знанию или незнанию гос.языка и статусу русского языка в нашей стране.
Любой вопрос вы рассматриваете только и только с этой точки зрения.
maxsaf:
чем смысл вопроса?
чем смысл вопроса?
В вашем, почти маниакальном, стремлении ВСЁ на этом форуме или почти ВСЁ свести к языковому вопросу- мол ВСЕ проблемы у русскоязычных сводяться к знанию или незнанию гос.языка и статусу русского языка в нашей стране.
Любой вопрос вы рассматриваете только и только с этой точки зрения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:27
Цитата:
Только согласно "Закону о языке", сперва пишиться текст:- на КАЗАХСКОМ языке или сверху вниз или слева направо, а потом текст на любом другом языке - как правило или на русском или на английском.
111:
Радует что НГ хотя бы частично делает это на государственном языке.
Радует что НГ хотя бы частично делает это на государственном языке.
Только согласно "Закону о языке", сперва пишиться текст:- на КАЗАХСКОМ языке или сверху вниз или слева направо, а потом текст на любом другом языке - как правило или на русском или на английском.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:45
Цитата:
Так может в этом и смысл?
abaika95:
постсоветском пространстве Не для узбеков а именно для русских Путин своими действиями раз за разом подставляет именно русских
постсоветском пространстве Не для узбеков а именно для русских Путин своими действиями раз за разом подставляет именно русских
Так может в этом и смысл?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:49
Цитата:
Совершенно верно. Все остальные проблемы - общие, и не являются эксклюзивными проблемами исключительно русскоязычного населения.
ACROS:
мол ВСЕ проблемы у русскоязычных сводяться к знанию или незнанию гос.языка и статусу русского языка в нашей стране.
мол ВСЕ проблемы у русскоязычных сводяться к знанию или незнанию гос.языка и статусу русского языка в нашей стране.
Совершенно верно. Все остальные проблемы - общие, и не являются эксклюзивными проблемами исключительно русскоязычного населения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:51
Цитата:
Это касается чего? Вывесок и ценников? Форума НГ не касается, вполне возможно, что и из телеграмма тоже не касается.
ACROS:
Только согласно "Закону о языке", сперва пишиться текст:- на КАЗАХСКОМ языке или сверху вниз или слева направо, а потом текст на любом другом языке - как правило или на русском или на английском.
Только согласно "Закону о языке", сперва пишиться текст:- на КАЗАХСКОМ языке или сверху вниз или слева направо, а потом текст на любом другом языке - как правило или на русском или на английском.
Это касается чего? Вывесок и ценников? Форума НГ не касается, вполне возможно, что и из телеграмма тоже не касается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:56
Цитата:
Так я об этом писал уже
Русские это не объект защиты для путина
А инструмент влияния на соседние страны
Если Украина пересматривает вопрос о транзите газа через свою территорию,в России сразу истерика что там русских унижают надо воевать
В Прибалтике российских активов мало там русских выгоняют из страны не дают гражданство итд
Путин молчит в тряпочку,те русские ему не интересны как и русские Туркменистана
Поэтому Путин сам главный зачинатель русофобии и антирусизма по миру
Он делает все чтобы жизнь русских вне России медом не казалась
maxsaf:
Так может в этом и смысл
Так может в этом и смысл
Так я об этом писал уже
Русские это не объект защиты для путина
А инструмент влияния на соседние страны
Если Украина пересматривает вопрос о транзите газа через свою территорию,в России сразу истерика что там русских унижают надо воевать
В Прибалтике российских активов мало там русских выгоняют из страны не дают гражданство итд
Путин молчит в тряпочку,те русские ему не интересны как и русские Туркменистана
Поэтому Путин сам главный зачинатель русофобии и антирусизма по миру
Он делает все чтобы жизнь русских вне России медом не казалась
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 14:59
Цитата:
У русскоязычного населения нет проблем нигде
Все это искусственные выдумки обиженных националистов либо нытиков из за бугра
А человек который отказался от русского языка в пользу английского для себя и своих детей вообще должен помалкивать
Иначе это ШИЗОФРЕНИЯ получается
Жить в англоязычной стране куда уехал умышленно и пищать про русский язык на другом континенте может только идиот
maxsaf:
эксклюзивными проблемами исключительно русскоязычного населения.
эксклюзивными проблемами исключительно русскоязычного населения.
У русскоязычного населения нет проблем нигде
Все это искусственные выдумки обиженных националистов либо нытиков из за бугра
А человек который отказался от русского языка в пользу английского для себя и своих детей вообще должен помалкивать
Иначе это ШИЗОФРЕНИЯ получается
Жить в англоязычной стране куда уехал умышленно и пищать про русский язык на другом континенте может только идиот
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 15:13
Цитата:
Закон един для ВСЕХ и действует на всей ТЕРРИТОРИИ Казахстана, и для форумных двуязычных обьявлении в том числе тоже:-за первое нарушение - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, за повторное - штраф в несколько МРП, так вроде по памяти.
Какой нибудь ДОТОШНЫЙ инспектор из языкового комитета, типа того что наказал бабушку из Рудного за цветы, прочитав тексты объявлении или чего либо подобного публикуемых на форуме и телеграмм на ДВУЯЗЫЧИИ, вполне может вынести предписание в случае отклонении от нормы закона, и будет прав.
maxsaf:
Форума НГ не касается, вполне возможно,
Форума НГ не касается, вполне возможно,
Закон един для ВСЕХ и действует на всей ТЕРРИТОРИИ Казахстана, и для форумных двуязычных обьявлении в том числе тоже:-за первое нарушение - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, за повторное - штраф в несколько МРП, так вроде по памяти.
Какой нибудь ДОТОШНЫЙ инспектор из языкового комитета, типа того что наказал бабушку из Рудного за цветы, прочитав тексты объявлении или чего либо подобного публикуемых на форуме и телеграмм на ДВУЯЗЫЧИИ, вполне может вынести предписание в случае отклонении от нормы закона, и будет прав.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35610
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 16:14
Цитата:
Спасибо
Rexyn:
Попробуйте еще раз зайти в ЦУМ либо в наш рекламный отдел на Аль-Фараби в рабочее время.
Попробуйте еще раз зайти в ЦУМ либо в наш рекламный отдел на Аль-Фараби в рабочее время.
Спасибо
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