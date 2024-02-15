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≡ «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48583
«Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат планирует разделение Костаная на подрядные районы для вывоза ТБО и проведение конкурса
Отправлено: 15.02.24 - 12:39
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Заваленные мусором контейнерные площадки и их окрестности стали визитной карточкой областного центра. Проблемы с вывозом отходов случались и раньше, но в последние месяцы приняли удручающий характер. Как будто человек, который на глазах у всех долго кашлял и чихал, в конце концов слег с тяжелой пневмонией. Способы лечения обсуждают на акиматовских совещаниях, партии организуют круглые столы. С последнего, который 13 февраля прошел в палате предпринимателей, есть новости.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6674
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 12:39
#1
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В Рудном эта проблема кое-как разрешилась, правда с поломанными ребрами со скандалами и прочими капиталистическими неприятностями. Видимо что-то подобное ожидает и Костанай, хотя изначально можно договориться на берегу. Я так думаю...
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
41
Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...
Отправлено: 15.02.24 - 12:59
#2
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Власти города кроме обещаний, вообще ничего не делают, потому что многие чиновники в этих вопросах не компетентны и им не по зубам решать такие вопросы! Поэтому воз и поныне там! Власти, услугодатели не могут справиться с должниками по мусору, горячей, холодной воде, потому что власти города не дают письменный список должников всем предприятиям, всем ОСИ, ПТ, КСК является собственником той или иной квартиры, нежилого помещения! Отсюда и весь этот балаган с выбиванием долгов! Надо в законодательство РК внести норму, позволяющую судам выносить решение об изъятии квартиры и выселении должника! Нужны только жесткие меры, а иначе толку не будет! Сейчас собрались, а толку? Мусор как вываливали возле контейнеров, так и вываливают! Как выносили крупногабаритный размером 50х50, так и выносят! И никакой ответственности и самое главное никто этим процессом вообще не занимается! Возложили на участкового, чтобы он выявлял всех должников для применения ст.505 КоАП, а им некогда этим заниматься, надо выявлять наркоманов, закладчиков наркоты, пьяниц, домашних боксеров, раскрывать преступления и тому подобное! Нужно обязательно создать законодательство, с помощью которого выявлялись и привлекались бы нерадивые предприниматели, не выполняющих свои услуги, должников по всем коммунальным услугам, создание общественных судов из собственников недвижимого имущества с участием акимата, МВД, находящегося в одном регионе, которое бы позволило выявлять и привлекать должников к ответственности!
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