Re: «Кто сказал, что «Тазалык» виноват?» - Впервые акимат...

Отправлено: - 12:59

Власти города кроме обещаний, вообще ничего не делают, потому что многие чиновники в этих вопросах не компетентны и им не по зубам решать такие вопросы! Поэтому воз и поныне там! Власти, услугодатели не могут справиться с должниками по мусору, горячей, холодной воде, потому что власти города не дают письменный список должников всем предприятиям, всем ОСИ, ПТ, КСК является собственником той или иной квартиры, нежилого помещения! Отсюда и весь этот балаган с выбиванием долгов! Надо в законодательство РК внести норму, позволяющую судам выносить решение об изъятии квартиры и выселении должника! Нужны только жесткие меры, а иначе толку не будет! Сейчас собрались, а толку? Мусор как вываливали возле контейнеров, так и вываливают! Как выносили крупногабаритный размером 50х50, так и выносят! И никакой ответственности и самое главное никто этим процессом вообще не занимается! Возложили на участкового, чтобы он выявлял всех должников для применения ст.505 КоАП, а им некогда этим заниматься, надо выявлять наркоманов, закладчиков наркоты, пьяниц, домашних боксеров, раскрывать преступления и тому подобное! Нужно обязательно создать законодательство, с помощью которого выявлялись и привлекались бы нерадивые предприниматели, не выполняющих свои услуги, должников по всем коммунальным услугам, создание общественных судов из собственников недвижимого имущества с участием акимата, МВД, находящегося в одном регионе, которое бы позволило выявлять и привлекать должников к ответственности!