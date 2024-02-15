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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:43
#1396
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Помимо узбекского языка, который является государственным по всей стране, в ряде регионов используются и другие языки. Так, на территории автономной республики Каракалпакстан официальным является также и каракалпакский язык. В Сохском районе Ферганской области, который со всех сторон окружён территорией республики Киргизия, 99,4 % населения (около 58 тыс. человек) составляют этнические таджики. В районном центре Соха выходит еженедельная газета "Садои Сох" на таджикском языке. В районе функционируют 24 школы, 2 лицея и 2 колледжа с таджикским языком обучения[7]. СМИ, школы, лицеи, колледжи и отделения вузов на таджикском языке функционируют в Сурхандарьинской, Самаркандской, Бухарской, Наманганской и других областей с компактным таджикским населением. В Ташкентской и Навоийской областях, а также в Республике Каракалпакстан функционируют школы и отделения вузов с казахским языком обучения. В Хорезмской области и Республике Каракалпакстан функционируют школы с туркменским языком обучения. Всего в Узбекистане функционируют 848 русских, 417 казахских, 377 каракалпакских, 256 таджикских, 60 киргизских, 43 туркменских школ[8].
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:46
#1397
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Тоесть русскоязычным а точнее русским в Узбекистане создаются условия по использованию своего языка
И школ полно и русский язык распространен как язык межнац общения между народами наравне с узбекским
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане
При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России
Двойные стандарты? Да вполне

И самое главное все всё понимают

И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:54
#1398
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Цитата:
111:
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.

Ну исследователи говорят что эта цифра мягко говоря занижена
Если разбираться то почти в каждом пост советском городе есть могилы афганцев и памятники посвященные им
Как и про Чечню утверждали что погибло всего то 5-6 тыс российских бойцов
Хотя если разбираться цифры доходят до 25 тысяч с учётом умерших в дальнейшем от ран в госпиталях
Про эту войну врать будут очень долго
Когда последний раз минестерство обороны давало инфу по потерям? Фиг пойми когда потомучто боятся запутаться в цифрах
Там цифры явно под 300 тыс уже убитыми
А сколько в рефрижераторах лежит на тупиковых путях?
А на полях сколько?
Без вести пропавших как тех моряков и летчиков ?
Ужас
Как корова языком слизала
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 12:28
#1399
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Цитата:
abaika95:
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России Двойные стандарты? Да вполне


Макс не вникает, лижбы накинут, взбросит, говорит якобы речь за русскоязычных идет. По его ссылке указанном в посте за номером 1380, отмечено именно за русских (720 300 человек), украинцев (86 854) и белорусов (18 000), которые в совокупности составляют менее 3%. Азиаты других национальностей, в основном братские народы владеют узбекским языком.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 12:34
#1400
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Цитата:
abaika95:
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве


Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан. Мол гастербайтеры плохо владеют русским языком и их там будем обучать. Соответственно из Узбекистана, депутата послали подальше, используя нецензурную брань :-( :-( :-(.

[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:47]

[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:51]
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