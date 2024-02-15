Отправлено: - 12:28

abaika95:

Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России Двойные стандарты? Да вполне

Цитата:Макс не вникает, лижбы накинут, взбросит, говорит якобы речь за русскоязычных идет. По его ссылке указанном в посте за номером 1380, отмечено именно за русских (720 300 человек), украинцев (86 854) и белорусов (18 000), которые в совокупности составляют менее 3%. Азиаты других национальностей, в основном братские народы владеют узбекским языком.