Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:43
Помимо узбекского языка, который является государственным по всей стране, в ряде регионов используются и другие языки. Так, на территории автономной республики Каракалпакстан официальным является также и каракалпакский язык. В Сохском районе Ферганской области, который со всех сторон окружён территорией республики Киргизия, 99,4 % населения (около 58 тыс. человек) составляют этнические таджики. В районном центре Соха выходит еженедельная газета "Садои Сох" на таджикском языке. В районе функционируют 24 школы, 2 лицея и 2 колледжа с таджикским языком обучения[7]. СМИ, школы, лицеи, колледжи и отделения вузов на таджикском языке функционируют в Сурхандарьинской, Самаркандской, Бухарской, Наманганской и других областей с компактным таджикским населением. В Ташкентской и Навоийской областях, а также в Республике Каракалпакстан функционируют школы и отделения вузов с казахским языком обучения. В Хорезмской области и Республике Каракалпакстан функционируют школы с туркменским языком обучения. Всего в Узбекистане функционируют 848 русских, 417 казахских, 377 каракалпакских, 256 таджикских, 60 киргизских, 43 туркменских школ[8].
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:46
Тоесть русскоязычным а точнее русским в Узбекистане создаются условия по использованию своего языка
И школ полно и русский язык распространен как язык межнац общения между народами наравне с узбекским
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане
При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России
Двойные стандарты? Да вполне
И самое главное все всё понимают
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
И школ полно и русский язык распространен как язык межнац общения между народами наравне с узбекским
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане
При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России
Двойные стандарты? Да вполне
И самое главное все всё понимают
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 11:54
Цитата:
Ну исследователи говорят что эта цифра мягко говоря занижена
Если разбираться то почти в каждом пост советском городе есть могилы афганцев и памятники посвященные им
Как и про Чечню утверждали что погибло всего то 5-6 тыс российских бойцов
Хотя если разбираться цифры доходят до 25 тысяч с учётом умерших в дальнейшем от ран в госпиталях
Про эту войну врать будут очень долго
Когда последний раз минестерство обороны давало инфу по потерям? Фиг пойми когда потомучто боятся запутаться в цифрах
Там цифры явно под 300 тыс уже убитыми
А сколько в рефрижераторах лежит на тупиковых путях?
А на полях сколько?
Без вести пропавших как тех моряков и летчиков ?
Ужас
Как корова языком слизала
111:
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.
Ну исследователи говорят что эта цифра мягко говоря занижена
Если разбираться то почти в каждом пост советском городе есть могилы афганцев и памятники посвященные им
Как и про Чечню утверждали что погибло всего то 5-6 тыс российских бойцов
Хотя если разбираться цифры доходят до 25 тысяч с учётом умерших в дальнейшем от ран в госпиталях
Про эту войну врать будут очень долго
Когда последний раз минестерство обороны давало инфу по потерям? Фиг пойми когда потомучто боятся запутаться в цифрах
Там цифры явно под 300 тыс уже убитыми
А сколько в рефрижераторах лежит на тупиковых путях?
А на полях сколько?
Без вести пропавших как тех моряков и летчиков ?
Ужас
Как корова языком слизала
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 12:28
Цитата:
Макс не вникает, лижбы накинут, взбросит, говорит якобы речь за русскоязычных идет. По его ссылке указанном в посте за номером 1380, отмечено именно за русских (720 300 человек), украинцев (86 854) и белорусов (18 000), которые в совокупности составляют менее 3%. Азиаты других национальностей, в основном братские народы владеют узбекским языком.
abaika95:
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России Двойные стандарты? Да вполне
Но почему-то в России возмутились от того что кое кто не учит гос язык в Узбекистане При этом узбеков в России при получении гражданства заставляют сдавать экзамен на русский язык и историю России Двойные стандарты? Да вполне
Макс не вникает, лижбы накинут, взбросит, говорит якобы речь за русскоязычных идет. По его ссылке указанном в посте за номером 1380, отмечено именно за русских (720 300 человек), украинцев (86 854) и белорусов (18 000), которые в совокупности составляют менее 3%. Азиаты других национальностей, в основном братские народы владеют узбекским языком.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 12:34
Цитата:
Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан. Мол гастербайтеры плохо владеют русским языком и их там будем обучать. Соответственно из Узбекистана, депутата послали подальше, используя нецензурную брань .
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:47]
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:51]
abaika95:
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
И Россия наживает себе врагов всё больше и больше на постсоветском пространстве
Недавно обсуждали, грамотей на ток-шоу, Захар Прилепин сказал, что нужно захватить Узбекистан. Мол гастербайтеры плохо владеют русским языком и их там будем обучать. Соответственно из Узбекистана, депутата послали подальше, используя нецензурную брань .
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:47]
[Исправлено: Kairat stayer, 15.02.2024 - 12:51]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать