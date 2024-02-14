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maxsaf:

Узбекскому дипломату был выражен протест. Накануне, 13 февраля, вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он назвал «идиотами или оккупантами» тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Само интервью записано на русском языке.

Цитата:Казалось бы причем тут Россия и те кто не владеет узбекским языком в УзбекистанеМожет он про таджиков или кыргызов говорил?А воно оно чё оказываетсяРоссия тут же понимает что это сразу про русских речь))Ну на узбеков они могут влиять, из за огромного числа гастарбайтеровА Казахстан дальше переименовывает и выдает в инфо поле чё хочетРоссия молчит в тряпочкуБывает