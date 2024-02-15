Re: На машины, ремонты и борьбу с бытовым насилием - Депутаты...

Отправлено: - 10:25

борьба с пирамидами это как борьба с коррупцией или с ветряными мельницами. Деньги уходят, а результат заведомо отрицательный, который в свою очередь будет требовать дополнительных вложений. В итоге ни хрена не получится, а деньги потрачены, причем зачастую нецелевым способом-по мелочам по карманам. Ведь что должно в итоге быть никто не знает и трудно это перепроверить. Пипец какая актуальная тема у властей, можно ахренеть.