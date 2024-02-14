maxsaf: Узбекскому дипломату был выражен протест. Накануне, 13 февраля, вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он назвал «идиотами или оккупантами» тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Само интервью записано на русском языке.
Казалось бы причем тут Россия и те кто не владеет узбекским языком в Узбекистане Может он про таджиков или кыргызов говорил? А воно оно чё оказывается Россия тут же понимает что это сразу про русских речь)) Ну на узбеков они могут влиять, из за огромного числа гастарбайтеров А Казахстан дальше переименовывает и выдает в инфо поле чё хочет Россия молчит в тряпочку Бывает
"Вы думаете что я в обществе таких благородных людей держал бы ключи при себе? (с) отсылка к цитате из фильма "Гараж"
И самое смешное точнее трагичное Тоесть называть украинские власти нацистскими можно А если спросил почему Россия платит бабки за транспортировку газа нацистам это уже фейки о вооруженных силах?) Назвать зеленского и его команду нацистами можно А спросить почему тогда российская делегация встречалась с нацистами и искала мира с ними,нельзя?)
Россия одумайся ты одурела)) Цитата сами знаете кого
maxsaf: Не факт, что про русских речь. Скорее про русскоязычных, Но ты как обычно языковой вопрос перекручиваешь в национальный.
Потомучто русскоязычный по мнению России это человек владеющий русским языком это справедливо Русскоязычный по мнению соседних стран это человек который владеет русским языком и зачастую ещё и первым родным Тоесть русскоязычный это и русский котрый знает только русский язык и кыргыз котрый знает и родной и русский язык Делаем вывод Кыргызские власти не возмутились где русский вроде как второй государственный (насколько помню может уже нет поправь) Таджики не возмутились у которых в Узбекистане одна из крупных общин Возмутилась только Россия Россия За кыргызов возмутилась которые проживая в ферганской долине знают по три языка? Нет Возмутились именно за русских автоматически понимая куда ветер клонит)) Хотя этот ректор ни слова ни сказал об нации и языковой группе
Цитата:
maxsaf: Пока вашим министрам хватает ума не делать подобных резких заявлений.
У нас тут давеча был чувак Котрый писал у себя в Фейсбуке что русские это навязанная диаспора и не надо ей потакать тут в особенности в теме языка И этого чувака у нас сделали министром информации)) В России вони было)) И чё дальше?)
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать