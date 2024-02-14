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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 23:33
Абайка, срочно скидывай хаты в Челябе
Цитата:
Цитата:
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 00:35
Цитата:
Казалось бы причем тут Россия и те кто не владеет узбекским языком в Узбекистане
Может он про таджиков или кыргызов говорил?
А воно оно чё оказывается
Россия тут же понимает что это сразу про русских речь))
Ну на узбеков они могут влиять, из за огромного числа гастарбайтеров
А Казахстан дальше переименовывает и выдает в инфо поле чё хочет
Россия молчит в тряпочку
Бывает
maxsaf:
Узбекскому дипломату был выражен протест. Накануне, 13 февраля, вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он назвал «идиотами или оккупантами» тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Само интервью записано на русском языке.
Узбекскому дипломату был выражен протест. Накануне, 13 февраля, вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он назвал «идиотами или оккупантами» тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Само интервью записано на русском языке.
Казалось бы причем тут Россия и те кто не владеет узбекским языком в Узбекистане
Может он про таджиков или кыргызов говорил?
А воно оно чё оказывается
Россия тут же понимает что это сразу про русских речь))
Ну на узбеков они могут влиять, из за огромного числа гастарбайтеров
А Казахстан дальше переименовывает и выдает в инфо поле чё хочет
Россия молчит в тряпочку
Бывает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 00:40
Цитата:
"Вы думаете что я в обществе таких благородных людей держал бы ключи при себе? (с) отсылка к цитате из фильма "Гараж"
И самое смешное точнее трагичное
Тоесть называть украинские власти нацистскими можно
А если спросил почему Россия платит бабки за транспортировку газа нацистам это уже фейки о вооруженных силах?)
Назвать зеленского и его команду нацистами можно
А спросить почему тогда российская делегация встречалась с нацистами и искала мира с ними,нельзя?)
Россия одумайся ты одурела))
Цитата сами знаете кого
maxsaf:
Абайка, срочно скидывай хаты в Челябе
Абайка, срочно скидывай хаты в Челябе
"Вы думаете что я в обществе таких благородных людей держал бы ключи при себе? (с) отсылка к цитате из фильма "Гараж"
И самое смешное точнее трагичное
Тоесть называть украинские власти нацистскими можно
А если спросил почему Россия платит бабки за транспортировку газа нацистам это уже фейки о вооруженных силах?)
Назвать зеленского и его команду нацистами можно
А спросить почему тогда российская делегация встречалась с нацистами и искала мира с ними,нельзя?)
Россия одумайся ты одурела))
Цитата сами знаете кого
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 01:56
Цитата:
Не факт, что про русских речь. Скорее про русскоязычных, Но ты как обычно языковой вопрос перекручиваешь в национальный.
abaika95:
Может он про таджиков или кыргызов говорил? А воно оно чё оказывается Россия тут же понимает что это сразу про русских речь))
Может он про таджиков или кыргызов говорил? А воно оно чё оказывается Россия тут же понимает что это сразу про русских речь))
Не факт, что про русских речь. Скорее про русскоязычных, Но ты как обычно языковой вопрос перекручиваешь в национальный.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 01:58
Цитата:
Пока вашим министрам хватает ума не делать подобных резких заявлений.
abaika95:
Россия молчит в тряпочку
Россия молчит в тряпочку
Пока вашим министрам хватает ума не делать подобных резких заявлений.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 07:50
Радует что НГ хотя бы частично делает это на государственном языке..
Немного конечно, но приятно..
Немного конечно, но приятно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 08:27
Цитата:
И где связь между русским языком и узбекским ??
maxsaf:
Узбекскому дипломату был выражен протест.
Узбекскому дипломату был выражен протест.
И где связь между русским языком и узбекским ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 08:31
Цитата:
Ну да, раз жалуются, тем более нет у НИХ прежнего адм.ресурса. Пусть существуют в ПРАВОВОМ поле "НГ", без гандикапов.
111:
всё таки утер нос
всё таки утер нос
Ну да, раз жалуются, тем более нет у НИХ прежнего адм.ресурса. Пусть существуют в ПРАВОВОМ поле "НГ", без гандикапов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 08:34
Цитата:
Запах, может и вкусный, но нужно и уметь преподать ВКУСНО, как 111 и его супруга.
Почётче фото и как то КРАСОЧНО и СОЧНО нужно, наверное .
Vit:
Ах запах вкусный.
Ах запах вкусный.
Запах, может и вкусный, но нужно и уметь преподать ВКУСНО, как 111 и его супруга.
Почётче фото и как то КРАСОЧНО и СОЧНО нужно, наверное .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 09:52
Все думали, почему на большом календаре у деда 15 число праздник, оказывается что то с Афганистаном связанное?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 09:54
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.
А в Украине, тех же бывших советских людей и их детей погибло с той и с другой стороны только за два года пол миллиона..
А в Украине, тех же бывших советских людей и их детей погибло с той и с другой стороны только за два года пол миллиона..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 09:54
И да, календарей НГ нет ни настенных, ни которые перекладываются..
В Цуме смотрел, нету.
Почему?
В Цуме смотрел, нету.
Почему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 10:21
Цитата:
И тот и другой язык - язык большинства в Узбекистане. Ну и слова в обоих случаях изо рта вылетают. Какую вам ещё связь найти? В чем смысл вопроса?
ACROS:
И где связь между русским языком и узбекским ??
И где связь между русским языком и узбекским ??
И тот и другой язык - язык большинства в Узбекистане. Ну и слова в обоих случаях изо рта вылетают. Какую вам ещё связь найти? В чем смысл вопроса?
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