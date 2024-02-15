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≡ Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48582
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Отправлено: 15.02.24 - 09:51
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13 февраля вечером о пропаже своего сына в полицию сообщила жительница Лисаковска. Стало известно, что двое друзей выехали в сильный буран этим же днем из п. Новоильновка. По пути у них произошла ссора и пассажир решил пойти дальше пешком.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1633
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 15.02.24 - 09:51
#1
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Цитата:
и пассажир решил пойти дальше пешком.

Источник:

...и без шапки.. последние мозги застудит
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