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≡ На машины, ремонты и борьбу с бытовым насилием - Депутаты утвердили новые траты бюджета Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48582
На машины, ремонты и борьбу с бытовым насилием - Депутаты утвердили новые траты бюджета Костанайской области
Отправлено: 15.02.24 - 02:39
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Поправки изучили на заседании постоянной комиссии, а сегодня руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА зачитала список, на что именно потратят деньги. Цифры огромные, проектов много.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
973
Re: На машины, ремонты и борьбу с бытовым насилием - Депутаты...
Отправлено: 15.02.24 - 02:39
#1
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Цитата:
38,9 млн тенге выделили управления общественного развития на «проведение мероприятий по информированию населения об опасности финансовых пирамид».

Это пожалуй самая важная статья расходов, уж не организаторы этих самых пирамид её пролоббировали?) Собственно, как и вывеска стоимостью более 5 млн.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5782
Re: На машины, ремонты и борьбу с бытовым насилием - Депутаты...
Отправлено: 15.02.24 - 08:40
#2
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Цитата:
KOS77:
самая важная статья расходов


Ну да, это типа : по аналогии с Алматой: - система "раннего оповещения" о опасности финансовых пирамид, где - главное ВЫДЕЛИТЬ и ОСВОИТЬ- а, потом можно МИЛЛИОН доводов привести о безалаберности и финасосовой безграмотности населения.

Может быть надо было выделить 1 000 000 тенге полиции, что бы они прикрыли эти финансовые пирамиды и все дела.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
674
Re: На машины, ремонты и борьбу с бытовым насилием - Депутаты...
Отправлено: 15.02.24 - 09:35
#3
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Цитата:
38,9 млн тенге выделили управления общественного развития на «проведение мероприятий по информированию населения об опасности финансовых пирамид».


Не многовато ли на (чуть ли не) словесную работу?
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