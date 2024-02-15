Отправлено: - 08:40

KOS77:

самая важная статья расходов

Цитата:Ну да, это типа : по аналогии с Алматой: - система "раннего оповещения" о опасности финансовых пирамид, где - главное ВЫДЕЛИТЬ и ОСВОИТЬ- а, потом можно МИЛЛИОН доводов привести о безалаберности и финасосовой безграмотности населения.Может быть надо было выделить 1 000 000 тенге полиции, что бы они прикрыли эти финансовые пирамиды и все дела.