НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 93 из 93«1...919293
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 23:33
#1381
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, срочно скидывай хаты в Челябе :oops: :lol:

Цитата:
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 00:35
#1382
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Узбекскому дипломату был выражен протест. Накануне, 13 февраля, вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он назвал «идиотами или оккупантами» тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Само интервью записано на русском языке.

Казалось бы причем тут Россия и те кто не владеет узбекским языком в Узбекистане
Может он про таджиков или кыргызов говорил?
А воно оно чё оказывается
Россия тут же понимает что это сразу про русских речь))
Ну на узбеков они могут влиять, из за огромного числа гастарбайтеров
А Казахстан дальше переименовывает и выдает в инфо поле чё хочет
Россия молчит в тряпочку
Бывает
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 00:40
#1383
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка, срочно скидывай хаты в Челябе

"Вы думаете что я в обществе таких благородных людей держал бы ключи при себе? (с) отсылка к цитате из фильма "Гараж"

И самое смешное точнее трагичное
Тоесть называть украинские власти нацистскими можно
А если спросил почему Россия платит бабки за транспортировку газа нацистам это уже фейки о вооруженных силах?)
Назвать зеленского и его команду нацистами можно
А спросить почему тогда российская делегация встречалась с нацистами и искала мира с ними,нельзя?)


Россия одумайся ты одурела))
Цитата сами знаете кого
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 01:56
#1384
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Может он про таджиков или кыргызов говорил? А воно оно чё оказывается Россия тут же понимает что это сразу про русских речь))

Не факт, что про русских речь. Скорее про русскоязычных, Но ты как обычно языковой вопрос перекручиваешь в национальный.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 01:58
#1385
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россия молчит в тряпочку

Пока вашим министрам хватает ума не делать подобных резких заявлений.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 07:50
#1386
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радует что НГ хотя бы частично делает это на государственном языке..
Немного конечно, но приятно..


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 08:27
#1387
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Узбекскому дипломату был выражен протест.


И где связь между русским языком и узбекским ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 08:31
#1388
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
всё таки утер нос


Ну да, раз жалуются, тем более нет у НИХ прежнего адм.ресурса. Пусть существуют в ПРАВОВОМ поле "НГ", без гандикапов.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 08:34
#1389
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ах запах вкусный.


Запах, может и вкусный, но нужно и уметь преподать ВКУСНО, как 111 и его супруга.
Почётче фото и как то КРАСОЧНО и СОЧНО нужно, наверное .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 09:52
#1390
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все думали, почему на большом календаре у деда 15 число праздник, оказывается что то с Афганистаном связанное?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 09:54
#1391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, там в Афгане погибло за 10 лет 15 тысяч советских солдат.
А в Украине, тех же бывших советских людей и их детей погибло с той и с другой стороны только за два года пол миллиона..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 09:54
#1392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, календарей НГ нет ни настенных, ни которые перекладываются..
В Цуме смотрел, нету.
Почему?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.02.24 - 10:21
#1393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И где связь между русским языком и узбекским ??

И тот и другой язык - язык большинства в Узбекистане. Ну и слова в обоих случаях изо рта вылетают. Какую вам ещё связь найти? В чем смысл вопроса?
Профайл
Страница 93 из 93«1...919293
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS