Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 20:19

Певец Егор Крид рассказал, что отказался от главной роли в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» из-за того, что не смог договориться с создателями по поводу гонорара и дат. По словам артиста, он должен был участвовать в съемках каждый день на протяжении полугода.