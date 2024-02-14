Американское Общество композиторов и авторов текстов назвало победителей пятой ежегодной премии. Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О’Коннелл, выиграли в номинации «Лучшая авторская песня для комедии или мюзикла» с саундтреком «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (2023).
Певец Егор Крид рассказал, что отказался от главной роли в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» из-за того, что не смог договориться с создателями по поводу гонорара и дат. По словам артиста, он должен был участвовать в съемках каждый день на протяжении полугода.
Поп-певец Влад Соколовский представил песню «Постучись в мою дверь», которая стала саундтреком к российской адаптации одноименного турецкого сериала. Сам артист исполнил в нем одну из ключевых ролей.Поделиться:
Рэп-артистка Карди Би выразила уверенность, что дела хип-хопа не так плохи, как об этом говорят в последнее время. По словам исполнительницы, сейчас люди просто не знают, чего они хотят, а соцсети слишком загружены.
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