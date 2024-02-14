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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 92 из 92«1...909192
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 19:54
#1366
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Американское Общество композиторов и авторов текстов назвало победителей пятой ежегодной премии.
Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О’Коннелл, выиграли в номинации «Лучшая авторская песня для комедии или мюзикла» с саундтреком «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (2023).
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 19:55
#1367
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читайте свежие новости музыки.
у нас все только актуально.
последняя новость со штампом
"Опубликовано 14 февраля 2024, 19:35"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35599
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:02
#1368
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Казахстан, третье место
Радует что у нас все таки есть еще мыслящие россияне..




[Исправлено: 111, 14.02.2024 - 20:12]
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:19
#1369
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Певец Егор Крид рассказал, что отказался от главной роли в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» из-за того, что не смог договориться с создателями по поводу гонорара и дат. По словам артиста, он должен был участвовать в съемках каждый день на протяжении полугода.
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:20
#1370
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Участник южнокорейско-китайского бойз-бэнда EXO Чен представил сольную песню The Way to Love Me, ставшую частью саундтрека сериала «Доктор Сламп» (2024-…).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35599
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:23
#1371
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В России еще остались нелюди, смеющиеся над Кораном


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§ alex_60
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Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:25
#1372
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Не стало нью-йоркского рэпера-новатора и диджея Эдди Чибы. Причиной смерти стала остановка сердца. Артист был госпитализирован еще в прошлом году.
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§ alex_60
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Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:25
#1373
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Певица и блогер Регина Тодоренко выступит ведущей музыкального телешоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Перезапуск популярного в нулевые проекта появится на экранах уже этой весной.
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§ alex_60
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Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:26
#1374
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Поп-певец Влад Соколовский представил песню «Постучись в мою дверь», которая стала саундтреком к российской адаптации одноименного турецкого сериала. Сам артист исполнил в нем одну из ключевых ролей.Поделиться:
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§ alex_60
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24.05.18
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:27
#1375
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Британская актриса Мариса Абела самостоятельно исполнила все композиции из предстоящего фильма Back to Black о легендарной певице Эми Уайнхаус.
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§ alex_60
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Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:28
#1376
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Рэп-артистка Карди Би выразила уверенность, что дела хип-хопа не так плохи, как об этом говорят в последнее время. По словам исполнительницы, сейчас люди просто не знают, чего они хотят, а соцсети слишком загружены.
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§ alex_60
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24.05.18
Сообщений:
19890
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:28
#1377
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Самый модный электронный исполнитель сегодняшнего дня Fred again.. и рэпер Lil Yachty представили неизданную совместную композицию Stayinit на концерте в Knockdown Center в Нью-Йорке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35599
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:55
#1378
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Ох, зацепила меня, ослепила меня
До порога довела, а любви не дала...

Хех..
А мне нравится, когда жалуются, значит всё таки утер нос?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35599
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 20:56
#1379
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И сегодня думаю сделал вечер..
Но нет, думаю продолжить, тем более быструю настойку из вишни начну делать

[Исправлено: 111, 14.02.2024 - 20:58]
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