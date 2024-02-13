Отправлено: - 17:39

Vit:

трудяги режим другой.

Цитата:Режим для трудяги один: - ВЫСОКАЯ зарплата.Одна машина может работать в две-три смены- всем хорошую зарплату и за сохранность машины ( она работает не в агрессивной среде и не на повышенном режиме) и я думаю - проблем с вывозкой бачков не будет.Конечно если платить по 250-300 тысяч и с вычитами - то никакой водитель задницу не будет рвать:- так и будет власть искать причины и выдумывать всякую херню про трудности.