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≡ "Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь мусоровывозящей компании деньгами предложил аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48580
"Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь мусоровывозящей компании деньгами предложил аким Костанайской области
Отправлено: 13.02.24 - 16:37
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Президент РК на расширенном заседании правительства просил уделить внимание благоустройству городов. Аким области отметил, что костанайцы и рудничане часто поднимают вопросы работы коммунальных предприятий, которые занимаются вывозом мусора.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5778
Re: "Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь...
Отправлено: 14.02.24 - 17:33
#15
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Цитата:
mks2703:
увозит в неизвестном направлении.


Увозит на Мауленова: - там принимают картон.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5778
Re: "Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь...
Отправлено: 14.02.24 - 17:39
#16
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Цитата:
Vit:
трудяги режим другой.


Режим для трудяги один: - ВЫСОКАЯ зарплата.
Одна машина может работать в две-три смены- всем хорошую зарплату и за сохранность машины ( она работает не в агрессивной среде и не на повышенном режиме) и я думаю - проблем с вывозкой бачков не будет.
Конечно если платить по 250-300 тысяч и с вычитами - то никакой водитель задницу не будет рвать:- так и будет власть искать причины и выдумывать всякую херню про трудности.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4326
Re: "Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь...
Отправлено: 14.02.24 - 18:03
#17
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У нас на заправке мусора киллометр, никто ничего не собирает, по заявке приезжает мусоровоз и вывозит. Спрашивал у девочек, а что картон не собираете,говорят денег не стоит , копейки. Мусора нет у нас вообще!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4326
Re: "Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь...
Отправлено: 14.02.24 - 18:15
#18
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Цитата:
ACROS:
по 250-300 тысяч

Вообще газовозы тогда работать не должны , у них такая з/п, а привозят бывает до 11 вечера
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9718
"Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь мусоровывозящей компании деньгами предложил аким Костанайской области
Отправлено: 14.02.24 - 20:46
#19
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Цитата:
ACROS:
Увозит на Мауленова: - там принимают картон.

А может быть на Перонную,или на Киевскую там то же принимают.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9718
"Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь мусоровывозящей компании деньгами предложил аким Костанайской области
Отправлено: 14.02.24 - 20:48
#20
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Цитата:
saba:
Спрашивал у девочек, а что картон не собираете,говорят денег не стоит , копейки.

10 тнг,а был когда то 40,но благодаря бесчисленным запретам и заботы государства о местном производителе,теперь он нафик ни кому не нужен.
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