Re: Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался...

Отправлено: - 19:05

Многие родители виновны в том, что много позволяют своим детям! Вот вам и результат! Придумали в нашей стране закон как в Америке, что родителям нельзя детей телесно наказывать! Живем по-американской идеологии, считая, что мы все будем американским придатком! Не получится! Нужны жесткие меры воздействия, иначе не видать удачи! У родителей, которые не могут заняться воспитанием детей, склонных к совершению преступлений необходимо лишать родительских прав!