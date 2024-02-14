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≡ Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался 10-летний школьник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48580
Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался 10-летний школьник
Отправлено: 14.02.24 - 13:06
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Личность автора распространяемого в социальных сетях сообщения установила полиция. Им оказался 10-летний школьник. Напомним, в публикации сообщалось, что гимназия №3 первой «ответит за свои грехи» и 15 февраля в школе расстреляют детей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14024
Re: Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался...
Отправлено: 14.02.24 - 13:06
#1
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Виноват не это школьник. Он то в будущем не пропадёт. Возможно станет чиновником) Проблема в людях. Всё принимают за чистую воду. Им говоришь не верти вы всяким Чумакам, Кашпировским, Блиновским.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
135
Re: Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался...
Отправлено: 14.02.24 - 14:16
#2
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Цитата:
Vit:
не верти вы всяким Чумакам, Кашпировским, Блиновским.
Первые разы и не верили...
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
40
Re: Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался...
Отправлено: 14.02.24 - 19:05
#3
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Многие родители виновны в том, что много позволяют своим детям! Вот вам и результат! Придумали в нашей стране закон как в Америке, что родителям нельзя детей телесно наказывать! Живем по-американской идеологии, считая, что мы все будем американским придатком! Не получится! Нужны жесткие меры воздействия, иначе не видать удачи! У родителей, которые не могут заняться воспитанием детей, склонных к совершению преступлений необходимо лишать родительских прав!
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