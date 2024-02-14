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≡ Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48580
Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 14:44
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Депутаты мажилиса приняли в работу закон, предусматривающий эвтаназию бродячих агрессивных животных. Кроме того, в проекте закона прописаны нормы обращения с домашними питомцами.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
60
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 14:44
#1
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Зачем такой броский заголовок "...убивать...". Для пиара. Когда говорят о человеческой эвтаназии, такого крика нет.
В целом считаю правильным такие действия. Тема давно назрела и пора уже навести порядок.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3279
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 15:56
#2
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Цитата:
mks2703:
Зачем такой броский заголовок "...убивать...".

кликбейт
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5778
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 17:18
#3
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Правильно: - 9 граммов и всем хорошо- и дети и пожилые свободно будут гулять и не будет своры собак возле мусорных бачков.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4326
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 17:22
#4
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Тоже считаю правильным, с другой стороны не так , как у нас делается. Сегодня ехал с работы стоит девчушка , а возле неё две собаки ластятся, одна голову подставит, другая тут же и как оторвать?
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
40
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 18:54
#5
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Это необходимо делать на постоянной основе! Поэтому нужно начинать массовый отстрел бродячих, безнадзорных, больных, агрессивных животных, только потому, что люди заводят собак как игрушку, а потом выбрасывают их, не неся никакой материальной, уголовной ответственности! По факту "собаководы" ничего не делают, чтобы их питомцы не укусили людей, бессовестно продолжают своих собак выводить на улицу без намордника, при этом собаки загадили калом, мочой везде и опять никакой ответственности! И весь этот навоз поплывет весной в реку Тобол, где будут купаться все, в том числе и дети!! Акиматы, правоохранительные органы, ветеринарные службы спят, а разбудить их некому! Многие жители области только на словах помогают деньгами для содержания собак, а бюджетных денег нет из-за коррупционных схем! Закон приняли депутаты наспех, без апробации! Надо было за такой бестолковый закон оштрафовать, принявших закон депутатов, знающих не понаслышке, что коррупция во всех сферах поголовно! Скоро каждый будет ранее судимым по коррупционной статье! Возможно, и в этой сфере, нужно будет проводить чистку среди коррупционеров, чтобы не "плодились" и не разрушили экономическую безопасность страны! Время вечно, а биологические особи нет!
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