Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане

Отправлено: - 18:54

Это необходимо делать на постоянной основе! Поэтому нужно начинать массовый отстрел бродячих, безнадзорных, больных, агрессивных животных, только потому, что люди заводят собак как игрушку, а потом выбрасывают их, не неся никакой материальной, уголовной ответственности! По факту "собаководы" ничего не делают, чтобы их питомцы не укусили людей, бессовестно продолжают своих собак выводить на улицу без намордника, при этом собаки загадили калом, мочой везде и опять никакой ответственности! И весь этот навоз поплывет весной в реку Тобол, где будут купаться все, в том числе и дети!! Акиматы, правоохранительные органы, ветеринарные службы спят, а разбудить их некому! Многие жители области только на словах помогают деньгами для содержания собак, а бюджетных денег нет из-за коррупционных схем! Закон приняли депутаты наспех, без апробации! Надо было за такой бестолковый закон оштрафовать, принявших закон депутатов, знающих не понаслышке, что коррупция во всех сферах поголовно! Скоро каждый будет ранее судимым по коррупционной статье! Возможно, и в этой сфере, нужно будет проводить чистку среди коррупционеров, чтобы не "плодились" и не разрушили экономическую безопасность страны! Время вечно, а биологические особи нет!