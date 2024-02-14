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≡ Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48579
Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 14:44
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Депутаты мажилиса приняли в работу закон, предусматривающий эвтаназию бродячих агрессивных животных. Кроме того, в проекте закона прописаны нормы обращения с домашними питомцами.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
60
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 14:44
#1
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Зачем такой броский заголовок "...убивать...". Для пиара. Когда говорят о человеческой эвтаназии, такого крика нет.
В целом считаю правильным такие действия. Тема давно назрела и пора уже навести порядок.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3279
Re: Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
Отправлено: 14.02.24 - 15:56
#2
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Цитата:
mks2703:
Зачем такой броский заголовок "...убивать...".

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