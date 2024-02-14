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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 14:51
Цитата:
-----Осталось только памятник поставить и улицу назвать .Даже знаю - где .
111:
Флуд благодаря мне, личные фото в отдельные ветки, тоже благодаря мне! Все что я не делаю тут, только на пользу форуму..
Флуд благодаря мне, личные фото в отдельные ветки, тоже благодаря мне! Все что я не делаю тут, только на пользу форуму..
-----Осталось только памятник поставить и улицу назвать .Даже знаю - где .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 14:55
Цитата:
Ну так это и про Украину.
Он же Героем стал благодаря Украине..
Vit:
Будь мужиком погугли и про другие страны. Например что сегодня творится в Украине при
Будь мужиком погугли и про другие страны. Например что сегодня творится в Украине при
Ну так это и про Украину.
Он же Героем стал благодаря Украине..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 14:57
Цитата:
Опять вату катаешь?
Туда сейчас нужны все в российскую армию до 65ти.
Можешь спокойно идти.
Ты прям как Енг.
Vit:
Был бы помоложе. Сегодня бы
Был бы помоложе. Сегодня бы
Опять вату катаешь?
Туда сейчас нужны все в российскую армию до 65ти.
Можешь спокойно идти.
Ты прям как Енг.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:05
Вот приколисты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:07
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:13
Цитата:
111: Туда сейчас нужны все в российскую армию до 65ти.Война ещё не закончилась. Если все плохо станет. То пойду защищать православных братьев от мразей. Ну а пока вроде все норм. 5 частота Волга. Кто не хочет стрелять, здаются. А вашего кумира Зеленского настигнет кара небесная. По любому.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:27
Кстати вот те трупы, детей, над которыми радуются сегодня z-патриоты на нашем форуме
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:28
Цитата:
Ладно врать.
Там и так все плохо, славяне убивают славян.
И да, врать нехорошо.
Vit:
Если все плохо станет. То пойду защищать православных брать
Если все плохо станет. То пойду защищать православных брать
Ладно врать.
Там и так все плохо, славяне убивают славян.
И да, врать нехорошо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:29
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:30
Цитата:
Вы считаете что эти казахи форумчане проповедями тут
Про нацистов незалежной лечатся от этих комплексов?
Думаете поможет? нет конечно, даже намеков нет никаких на это.
То что этот комплекс у них есть,
причем гипертрофированный, это видно невооружённым глазом.
Это да.
Скажи что дороги не чистят, и мусорки не убирают в Кустанае, сразу поднимают вой,
что в России убивают и насилуют.
Больные люди в принципе.
Выше и ниже посты посмотрите, яркий пример
[Исправлено: alex_60, 14.02.2024 - 15:52]
ACROS:
комплексами СТАРШЕГО брата
комплексами СТАРШЕГО брата
Вы считаете что эти казахи форумчане проповедями тут
Про нацистов незалежной лечатся от этих комплексов?
Думаете поможет? нет конечно, даже намеков нет никаких на это.
То что этот комплекс у них есть,
причем гипертрофированный, это видно невооружённым глазом.
Это да.
Скажи что дороги не чистят, и мусорки не убирают в Кустанае, сразу поднимают вой,
что в России убивают и насилуют.
Больные люди в принципе.
Выше и ниже посты посмотрите, яркий пример
[Исправлено: alex_60, 14.02.2024 - 15:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:34
Трагическое совпадение?
14 февраля?
,_Цезарь_Львович
14 февраля?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:39
Скорбим.
Сегодня оккупанты опять убили детей..
Сегодня оккупанты опять убили детей..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:56
Хотите рвотный рефлекс. Фотку Зе посмотрите. Всё я пошёл. Позовёте когда предателя православного мира грохнут. Я открою самую дорогую бутылку шампанского.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 16:01
Все таки да, официально подбили, раз видео скинули.
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