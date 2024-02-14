НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 88 из 88«1...868788
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 14:51
#1306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Флуд благодаря мне, личные фото в отдельные ветки, тоже благодаря мне! Все что я не делаю тут, только на пользу форуму..

-----Осталось только памятник поставить и улицу назвать .Даже знаю - где . :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 14:55
#1307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Будь мужиком погугли и про другие страны. Например что сегодня творится в Украине при

Ну так это и про Украину.
Он же Героем стал благодаря Украине..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 14:57
#1308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Был бы помоложе. Сегодня бы

Опять вату катаешь?
Туда сейчас нужны все в российскую армию до 65ти.
Можешь спокойно идти.
Ты прям как Енг.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:05
#1309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот приколисты


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:07
#1310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валерия то красивая..

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:13
#1311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Туда сейчас нужны все в российскую армию до 65ти.
Война ещё не закончилась. Если все плохо станет. То пойду защищать православных братьев от мразей. Ну а пока вроде все норм. 5 частота Волга. Кто не хочет стрелять, здаются. А вашего кумира Зеленского настигнет кара небесная. По любому.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:27
#1312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот те трупы, детей, над которыми радуются сегодня z-патриоты на нашем форуме


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:28
#1313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Если все плохо станет. То пойду защищать православных брать

Ладно врать.
Там и так все плохо, славяне убивают славян.
И да, врать нехорошо.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:29
#1314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот с этим корабликом непонятно, выяснить надо, затонул или как..

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:30
#1315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
комплексами СТАРШЕГО брата


Вы считаете что эти казахи форумчане проповедями тут
Про нацистов незалежной лечатся от этих комплексов?
Думаете поможет? нет конечно, даже намеков нет никаких на это.
То что этот комплекс у них есть,
причем гипертрофированный, это видно невооружённым глазом.
Это да.
Скажи что дороги не чистят, и мусорки не убирают в Кустанае, сразу поднимают вой,
что в России убивают и насилуют.
Больные люди в принципе.
Выше и ниже посты посмотрите, яркий пример

[Исправлено: alex_60, 14.02.2024 - 15:52]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:34
#1316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагическое совпадение?
14 февраля?


,_Цезарь_Львович
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:39
#1317
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорбим.
Сегодня оккупанты опять убили детей..


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 15:56
#1318
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотите рвотный рефлекс. Фотку Зе посмотрите. Всё я пошёл. Позовёте когда предателя православного мира грохнут. Я открою самую дорогую бутылку шампанского.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 16:01
#1319
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки да, официально подбили, раз видео скинули.

easy to click mouse
Профайл
Страница 88 из 88«1...868788
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: таноми52, 111, Мишаня

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS