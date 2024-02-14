Отправлено: - 14:51

111:

Флуд благодаря мне, личные фото в отдельные ветки, тоже благодаря мне! Все что я не делаю тут, только на пользу форуму..

Цитата:-----Осталось только памятник поставить и улицу назвать .Даже знаю - где .