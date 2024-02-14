Отправлено: - 10:58

Vit:

Да не кто не радуется. Пойми вынудили РФ так сделать. Донбасс за что? Луганск за что? Святую украинскую землю окупировали нацисты, бандеровцы, кастрюли. Бес вселился в них.

Цитата:бесполезно)но представьсейчас карелы скажут что их язык принижается в своей же автономии и их русифицируют и унижаютподнимут восстаниемосква начнет бомбить карелиюза них вступится Финляндияты за кого будешь правдорубец и правдоборец? естеснно за россиюкак в чеченскую войну русские были за россиюа то как по другому ведь правда? хотя чечня это прямое зеркало донбассачеченцы тоже независимость хотели от кастрюль, власовцев и алкашей засевших в кремлепочему не дали? темболее после расстрела парламента в 1993 году (прямая аналогия майдана) российская власть была не легитимной так как президент узурпировал власть со своей командой