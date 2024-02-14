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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 78 из 79«1...76777879»
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 10:57
#1156
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Цитата:
Vit:
официальное опровержения из разных источников

Я вот так считаю. не надо смотреть всякую хрень, типа болот, а потом и всякую хрень типа официальных опровержений. Мне вот тяжело, я смотрю росс пропаганду, в последнее время правда только Норкина, уж больно гадостями начинают заниматься и смотрю Шульман, Дождь и Варламова, в остальном что попадётся, иногда натыкаюсь на такое Z патриотичное, никакое болото рядом не стоит. А в целом я согласен,не стоит выкладывать тут какие то чужие мысли,лучше пропусти через себя, проанализируй и оп па свежая мысль.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 10:58
#1157
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Цитата:
Vit:
Да не кто не радуется. Пойми вынудили РФ так сделать. Донбасс за что? Луганск за что? Святую украинскую землю окупировали нацисты, бандеровцы, кастрюли. Бес вселился в них.

бесполезно)

но представь
сейчас карелы скажут что их язык принижается в своей же автономии и их русифицируют и унижают
поднимут восстание
москва начнет бомбить карелию
за них вступится Финляндия
ты за кого будешь правдорубец и правдоборец? естеснно за россию
как в чеченскую войну русские были за россию
а то как по другому ведь правда? хотя чечня это прямое зеркало донбасса
чеченцы тоже независимость хотели от кастрюль, власовцев и алкашей засевших в кремле
почему не дали? темболее после расстрела парламента в 1993 году (прямая аналогия майдана) российская власть была не легитимной так как президент узурпировал власть со своей командой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:02
#1158
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Цитата:
Vit:
Причём было много раз где было официальное опровержения из разных источников ну ты не извенился за фейки

Пожалуйста конкретнее.
Ты вроде нормальный мужик, дальнобойщик, врать не должен.
Давай конкретнее, где ты доказал, что я выклал фейк.
А то как то некрасиво с твоей стороны получается, грязью обмазал, и не сказал за что.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:04
#1159
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Цитата:
saba:
не стоит выкладывать тут какие то чужие мысли,лучш

Согласен, чужие мысли не надо аыкладывать.
А вот то, чем занимается газета, информацию, то да, ее выкладываем
А вот чужие мысли выдавать за свои, это да, нехорошо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14001
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:11
#1160
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Цитата:
111:
Ковыряться долго не хочется. Запомнил где вагнеров. Там ремонт шёл а ты раньше времени фото скинул мол свалка на кладбище. А там просто шёл ремонт и теперь алея войнов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:13
#1161
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Цитата:
Vit:
Настоящий украинец это Я.

Настоящие украинцы любят Украину, любят ее народ, не смотря ни на что.
Ты же хочешь, чтоб оккупанты захватили там все и сравняли с землей, как Бахмут, Соледар, Харьков равняют, Одессу, Николаев, Марьинки уже нет, Попасной, Авдеевки, то есть все русские города, всех там выжигают, именно русское население вперемежку с украинским.
Там горе.
А ты тут хайп ловишь на этом горе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:14
#1162
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Цитата:
Vit:
Ковыряться долго не хочется

Нет, ты мне скажи, где.
А то облил и в кусты?
Ты нормальный мужик, по мужски и скажи
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:15
#1163
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Цитата:
abaika95:
но представь сейчас карелы

А что за слово модерация не пропускала?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14001
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:21
#1164
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Цитата:
111:
А ты тут хайп ловишь на этом горе.

В жопу иди. Где ты увидел от меня хайп? Я же ответе тебе за Вагнер. Фото с болото ты же тут распространял, мол смотрите че с погибшеми солдатами делают. Похоронить не могут. А там шёл просто ремонт. И с фотал видимо кастрюлеголовый.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:31
#1165
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Цитата:
111:
А вот то, чем занимается газета, информацию,

Я так думаю информацию даёт газета, а мы лишь говорим свои мнения разные, иногда раздражающие нас. Я понимаю общий твой настрой, но выкладывание чужих мыслей, даже самых лучших не ведёт к результату. Я бывает такое, что то написал ..и Бах меня цитирует Кайрат, я в ужасе, в каком пьяном угаре я такое наговорил, Я не ангел, мы люди ошибки нам свойственны
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:32
#1166
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Цитата:
Vit:
Похоронить не могут. А

Не могут, моего племяша непонятно, он не он там.
С лета 2023 разлагалось тело.
А что?
Ты думаешь могут?
У тебя кто то погибал вот так на войне, где тебе цинковый не разрешают открыть?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14001
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:32
#1167
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Я например свои фотки выкладываю. Родные не из болота. . Могу даже посоветовать например Игоря Фомину или Юджену. Что зимняя водолазка не должна закрывать мужскую шею. Она должна быть открытая как чистая душа. Без воротника. Например как у меня:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:34
#1168
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Цитата:
saba:
но выкладывание чужих мыслей

Каких таких мыслей?
Где там про мысли, выдаваемые за свои?
Ты хочешь сделать всех тут совершенно одинаковыми и одинаково мыслящими?
Тогда тебе в инкубатор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:35
#1169
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Цитата:
Vit:
Я например свои фотки выкладываю

Выкладывать личные фото во флуде запрещено.
Так где фейки то?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14001
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 11:35
#1170
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Цитата:
111:

На счёт племеша. Мои соболезнования. Больше добавить мне не чего. Мне жаль. Гибнут молодые ребята со всех сторон. Увы
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