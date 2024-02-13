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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 76 из 76«1...747576
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 19:15
#1126
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смотрю некоторые местные форумчане казахи
зациклены на теме нацизма.
с утра но ночи проповеди тут ведут.
причем так навязчиво.
что даже страшно за Казахстан становится,
от их планов.
благо их единицы ,таких, тут по крайней мере

[Исправлено: alex_60, 13.02.2024 - 20:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21928
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 20:10
#1127
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Цитата:
abaika95:
Путин этого не говорил в начале войны?

Одни вопросы от тебя. Заметно поубавилась твоя уверенность после интервью. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 20:16
#1128
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Цитата:
maxsaf:
Одни вопросы от тебя. Заметно поубавилась твоя уверенность после интервью.

Когда нечего говорить, то нужно говорить что у оппонента нет уверенности и ВСЕ это видят.
Это придает кажущую силу, которую видят ВСЕ, как ты силен и ловок в мнимой дискуссии..
А для меня одно и тоже.
Эти ходы давно известны.
Заставить его оправдываться и подтверждать, что есть в нам уверенность и гордость..
Троллить..
Да..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 20:17
#1129
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А кому сильно страшно, пусть к мамке в постель бай бай..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 00:00
#1130
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Цитата:
saba:
Да Гитлер имел личную неприязнь в первую очередь к цыганам и потом к евреям.

ну евреи-то были расовыми конкурентами арийцев. то бишь вели себя так, как по его мнению должна была вести себя высшая раса. а раз так, то и цели они должны были преследовать аналогичные - развиваться за счет низших рас, а коль скоро они жили в том числе и в германии, значит они и немецкую расу считали низшей, а это неправда. к тому же евреи обладали ещё одним серьёзным недостатком - у них были деньги. а также склонность тратить деньги на искусство, в том числе живопись. потому получалось что он, весь из себя такой немец, работает на еврея. ещё и угождать ему должен. а он же, куды там, великий немец. в отношении цыган могу предположить что они воспринимались как разносчики всякой разной заразы, соответственно представляли угрозу физическому здоровью немцев.
мальчик был художником, ожидать от него стройных теорий и логических выкладок слегка бессысленно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21928
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 00:10
#1131
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Цитата:
Карачун:
цели они должны были преследовать аналогичные - развиваться за счет низших рас

Насколько я помню, только один форумчанин умудрился тут причислить себя к высшей расе, объявив прилюдно, что успешно взобрался на высшую ступень эволюции. :lol:
111, держись крепче, а то свалишься ))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 00:21
#1132
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Пока тут ожесточенные бои в комментариях, тем временем :

Цитата:
В Часов Яр ночью накрыто ПВД противника. От 100 разорванных в клочья.


Пишут, что собирать там нечего даже в пакетики.

Цитата:
Новый главком ВСУ Сырский согнал на полигоне в Селидово около 1500 личного состава, которые должны были проходить боевое слаживание. Во время построения по ним начали лететь наши ракеты с кассетами. Когда приехала группа эвакуации, чтобы вывозить тела и раненных, случился еще один прилет.

А потом на полигоне пошла детонация боеприпасов. В общем, скорые и труповозки работают. Вот русская разведка дала жару. Сырский мне уже нравится, молодец чубатый. А СБУшники наверно с ног сбились, предателя ищут)

Цитата:
Сообщается что наши подразделения достигли Индустриального проспекта в Авдеевке и тем самым перерезали единственную дорогу с твердым покрытием, по которой шло снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. У противника остались проселочные дороги, но как вы понимаете погода в данном случае на стороне ВС РФ.


Эх,дороги,пыль да туман)


Цитата:
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF зачвил, что ВСУ прекратили попытки проводить наступательные операции и перешли к обороне.


Перемоги пока не будэ. День не задался, судя по новостям. Контрнаступ провалился.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.02.24 - 00:42
#1133
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Цитата:
Змея Подколодная:
Я наоборот вижу что все теперь плохо. Сырский и Зел. Этот тандем дров на ломает много. учитывая что родители в РФ и сын его проклял, эти два изгоя славянского мира уничтожив церкви, и самое главное предав родителей маму и папу. Боюсь что от нового главнокомандующего всу можно ждать все что угодно. Вплоть ядерную войну.

Тот кто предал родителей не перед чем не остановится. :-x

[Исправлено: Vit, 13.02.2024 - 23:43]

[Исправлено: Vit, 13.02.2024 - 23:44]
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Страница 76 из 76«1...747576
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