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saba:

Да Гитлер имел личную неприязнь в первую очередь к цыганам и потом к евреям.

Цитата:ну евреи-то были расовыми конкурентами арийцев. то бишь вели себя так, как по его мнению должна была вести себя высшая раса. а раз так, то и цели они должны были преследовать аналогичные - развиваться за счет низших рас, а коль скоро они жили в том числе и в германии, значит они и немецкую расу считали низшей, а это неправда. к тому же евреи обладали ещё одним серьёзным недостатком - у них были деньги. а также склонность тратить деньги на искусство, в том числе живопись. потому получалось что он, весь из себя такой немец, работает на еврея. ещё и угождать ему должен. а он же, куды там, великий немец. в отношении цыган могу предположить что они воспринимались как разносчики всякой разной заразы, соответственно представляли угрозу физическому здоровью немцев.мальчик был художником, ожидать от него стройных теорий и логических выкладок слегка бессысленно.