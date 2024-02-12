Отправлено: - 23:49

111: Ты, увидев пьяного вдребезги, готов убить?

[Исправлено: Vit, 13.02.2024 - 22:58]

Цитата:Я солдат любви)) мне пьяное стадо не интересно. Я уже готовлюсь к пенсии и к душевному спокойствию))А если серьёзно и по человечески. Парень-мужик, вышел один, угомонил толпу, нет не толпу. А Пьяное стадо. Им нормально сказали: пьяным вход запрещён. Всё разворачивайтесь и идите "догоняйтесь" дальше от куда пришли, Незнаю куда, в подворотню наверно.