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≡ "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше сотни домов в Рудном просят перейти на газовое отопление. Почему акимат просто не починит старые трубы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48572
"Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше сотни домов в Рудном просят перейти на газовое отопление. Почему акимат просто не починит старые трубы?
Отправлено: 12.02.24 - 20:19
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В частном секторе Рудного сложилась патовая ситуация. На нескольких улицах трубы отопления физически невозможно заменить. Это касается тех из них, где государство в 2016-2017 годах протянуло надземные газовые трубы. У них теперь есть охранная зона, которая запрещает выкапывать старые трубы отопления и менять их на новые.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6668
Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...
Отправлено: 12.02.24 - 20:19
#1
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В местных соцсетях по этому поводу идёт активная дискуссия, большинство из которых жалуются на отсутствие средств на котел и его установку. Когда между делом я пытался вставить свои пять копеек о том,что это экономно,надёжно и наконец престижно (всё-таки не таскать тяжёлые баллоны) меня закидали плохими словами. Видимо, народ дошел до ручки что не может позволить себе элементарные вещи чтобы улучшить качество своей жизни
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1135
Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...
Отправлено: 12.02.24 - 20:28
#2
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"...мы настаиваем на ремонте действующей системЫ отопления..."
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1135
"Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше сотни домов в Рудном просят перейти на газовое отопление. Почему акимат просто не починит старые трубы?
Отправлено: 12.02.24 - 20:36
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Если вы воспользуетесь сервисом и "прогуляетесь" по карте Рудного, вы увидите, что практически весь т.н. "Шанхай", это участки в 400 квадратных метров. 20х20. Там из-за крыш земли, зелени не видно. Если в одном доме полыхнёт, что при нашем уровне исполнения любых работ совсем не будет неожиданностью, в течение двух-трёх часов выгорит весь квартал. А это, как минимум, 25 домов.
Кому это надо?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6668
Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...
Отправлено: 12.02.24 - 20:56
#4
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В каждом городе есть свой Шанхай, на мой взгляд указанный квадрат из жилищного массива это какое-то недоразумение. Улицы ближе к оврагу больше похожи на самострой,без центральной септики, узкие проулки с петляющими кругами больше напрягают таксистов и курьеров,где-то посередине есть поляна (пустырь) где можно развернуться
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1135
Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...
Отправлено: 12.02.24 - 22:13
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Сейчас сложно сказать, чем руководствовалсь власть в те годы, делая такую планировку частного сектора города. С трудом, но можно попытаться связать её с извивами оврагов...
Но ещё менее понятно, почему людям давали только 4 сотки земли? Степи не хватило?
Но теперь имеем то, что имеем. И с этим приходится жить и работать всем. И людям, и каждым очередным начальникам...
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
654
Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...
Отправлено: 13.02.24 - 10:41
#6
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Цитата:
Skeptic:
"...мы настаиваем на ремонте действующей системЫ отопления..."

Спасибо, исправили
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1906
Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...
Отправлено: 13.02.24 - 21:58
#7
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Абылкаиров рассказал, что на нескольких улицах трубы отопления физически невозможно заменить: там, где государство в 2016-2017 годах протянуло надземные газовые трубы. Охранная зона газопроводов запрещает выкапывать старые трубы отопления и менять их на новые.///А у теплотрассы не было охранной зоны, когда газ государство втыкало? Та же история, что и с тополями по Ленина в прошлом году. И никто не виноват.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1135
"Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше сотни домов в Рудном просят перейти на газовое отопление. Почему акимат просто не починит старые трубы?
Отправлено: 13.02.24 - 23:21
#8
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Цитата:
КГСПС:

Это из той же серии, что и часовые пояса.
Когда чиновникам удобно, не нужны никакие исследования, нормы, правила... Делают, что левая нога захочет.
А когда приходится искать способы для исправления своих ошибок, они "вспоминают" про нормы, правила... Начинают говорить о необходимости исследований, разработке ПСД...
Пока президент пинка не даст.
Тогда всё сразу становится на свои места.
Хотя и тогда они умудряются накосячить. Им главное - для себя удобства создать.

[Исправлено: Skeptic, 13.02.2024 - 23:22]
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