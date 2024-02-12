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≡ Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48572
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
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Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову. Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35541
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 23:20
#30
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Цитата:
Vit:
Они разные. Этих бы ты тронул. Есть адекватные а есть быдло.

Ты, увидев пьяного вдребезги, готов убить?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13988
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 23:49
#31
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Цитата:
111: Ты, увидев пьяного вдребезги, готов убить?
Я солдат любви)) мне пьяное стадо не интересно. Я уже готовлюсь к пенсии и к душевному спокойствию))
А если серьёзно и по человечески. Парень-мужик, вышел один, угомонил толпу, нет не толпу. А Пьяное стадо. Им нормально сказали: пьяным вход запрещён. Всё разворачивайтесь и идите "догоняйтесь" дальше от куда пришли, Незнаю куда, в подворотню наверно.

[Исправлено: Vit, 13.02.2024 - 22:58]
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