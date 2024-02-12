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Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48572
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову. Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.
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Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:17
Цитата:
Ты зарубишь топором?
ACROS:
Ты зарубишь топором?
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:34
Цитата:
И да, зачем сравниваем не сравнимое?
Я уже сказал, ровно такой же вариант с Мирзаевым..
Копия.
Зачем ты придумываешь невесть что?
Я говорю о вполне конкретной ситуации..
ACROS:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА
И да, зачем сравниваем не сравнимое?
Я уже сказал, ровно такой же вариант с Мирзаевым..
Копия.
Зачем ты придумываешь невесть что?
Я говорю о вполне конкретной ситуации..
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:35
А фантастику давпйте отключим из головы .
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:45
Клуб Милан, там я работал охранником.
Дальше?
Когда напали и разбили тот стеклянный треугольник с наружи?
[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:46]
Дальше?
Когда напали и разбили тот стеклянный треугольник с наружи?
[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:46]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1225
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 23:06
Цитата:
боевик рэмбо
Цитата:
боевик рэмбо
Цитата:
да ты ковбой, рэмбо
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, Источник:
боевик рэмбо
Цитата:
7 человек актюбинских было, 9 человек славян было, когда кирпич наиголову одели, я никого не убил. Источник:
боевик рэмбо
Цитата:
Я жестко с ними обходился, но не убивал. Источник:
да ты ковбой, рэмбо
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 478
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 00:34
Цитата:
браво этому суду!
Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых
Источник:
Источник:
браво этому суду!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21927
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 00:52
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это многое объясняет
111:
со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было
со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было
Цитата:
111:
Я жестко с ними обходился
Я жестко с ними обходился
Цитата:
111:
кирпич на голову одели
кирпич на голову одели
Это многое объясняет
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19823
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 00:56
Там ещё штыковая лопата ребром была.
По голове
По голове
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3278
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 08:08
Цитата:
герои голливудских блокбастеров нервно курят в сторонке! Сначало 5-ро пьяных, потом 7 актюбинских, потом 9 славян. 21 человек против одного Марика! И Марик всех раскидал и ни одного не убил! Неужели "ляжкой самки конины" всех отметелил? Готовый сценарий нового блокбастера готов!
[Исправлено: юля елиссева, 13.02.2024 - 08:13]
111:
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было,
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было,
герои голливудских блокбастеров нервно курят в сторонке! Сначало 5-ро пьяных, потом 7 актюбинских, потом 9 славян. 21 человек против одного Марика! И Марик всех раскидал и ни одного не убил! Неужели "ляжкой самки конины" всех отметелил? Готовый сценарий нового блокбастера готов!
[Исправлено: юля елиссева, 13.02.2024 - 08:13]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3337
Re: Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 10:54
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19823
Re: Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 12:23
по материальному и моральному ущербу
в решении суда не упоминается?
если оправдан, то это так понимаю отпало само собой.
в решении суда не упоминается?
если оправдан, то это так понимаю отпало само собой.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 549
Re: Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 12:54
Адвокат Геращенко К.А. молодец. Все правильно и по делу.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5766
Re: Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 13:09
Цитата:
В обязательном порядке: - если СЛУЧАЙНО буду нести его в кармане и СЛУЧАЙНО встречу ПЬЯННОГО на улице, как некто кто случайно носит итоги подтягивания в кармане для СЛУЧАЙНЫХ встреч с качками( снова Таноми будет меня критиковать).
111:
зарубишь топором?
зарубишь топором?
В обязательном порядке: - если СЛУЧАЙНО буду нести его в кармане и СЛУЧАЙНО встречу ПЬЯННОГО на улице, как некто кто случайно носит итоги подтягивания в кармане для СЛУЧАЙНЫХ встреч с качками( снова Таноми будет меня критиковать).
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 14:09
Цитата:
Нет, я бы так не делал.
У меня есть все же правила, как биться, без заточек, ножей и топоров.
Пьяных не трогать.
Какой бы он не был.
Потому что действительно, еле шатающегося мужика можно убить простым чихом.
Упадет, помрет.
Что мы тут видим в этом случае и в случае алкаша Агафонова, который так же упал.
Это все таки не пацанские разборки, где ты бьешься до последнего просто ради того, чтоб не сдаться.
Тут другое.
Потому пьяных алкашей не трогаю.
ACROS:
если СЛУЧАЙНО буду нести его в кармане и СЛУЧАЙНО встречу ПЬЯННОГО
если СЛУЧАЙНО буду нести его в кармане и СЛУЧАЙНО встречу ПЬЯННОГО
Нет, я бы так не делал.
У меня есть все же правила, как биться, без заточек, ножей и топоров.
Пьяных не трогать.
Какой бы он не был.
Потому что действительно, еле шатающегося мужика можно убить простым чихом.
Упадет, помрет.
Что мы тут видим в этом случае и в случае алкаша Агафонова, который так же упал.
Это все таки не пацанские разборки, где ты бьешься до последнего просто ради того, чтоб не сдаться.
Тут другое.
Потому пьяных алкашей не трогаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13985
Re: Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 23:15
Цитата:
Они разные. Этих бы ты тронул. Есть адекватные а есть быдло.
111:
Потому пьяных алкашей не трогаю
Потому пьяных алкашей не трогаю
Они разные. Этих бы ты тронул. Есть адекватные а есть быдло.
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