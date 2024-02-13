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Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48572
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 17:00
В Министерстве здравоохранения РК заявили, что биологически правильный часовой пояс имеет большое значение для здоровья. Кроме того, ссылаясь на медиков, в ведомстве объяснили, как непросто приходилось казахстанцам до решения о переводе стрелок.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15023
Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 17:00
весь бред который костанайцы слушали 4 года от активистов
теперь с высоких трибун рассказывают всей стране))
медиков даже подключили
а это те же самые медики которые рассказывали нам про вред житья не в своем часовом поясе для региона или это уже другие?
а то непонятно получается)
тоесть жить не в своем часовом поясе одному региону который по природному времени отстает почти на 2 часа это плохо
а теперь оказывается жить всей стране не в 1 часовом поясе это тоже плохо
и так плохо и так плохо
а хорошо только когда активисты что-то требуют либо министры решают))
фесенкова институт не высказался еще нет?)
теперь с высоких трибун рассказывают всей стране))
медиков даже подключили
а это те же самые медики которые рассказывали нам про вред житья не в своем часовом поясе для региона или это уже другие?
а то непонятно получается)
тоесть жить не в своем часовом поясе одному региону который по природному времени отстает почти на 2 часа это плохо
а теперь оказывается жить всей стране не в 1 часовом поясе это тоже плохо
и так плохо и так плохо
а хорошо только когда активисты что-то требуют либо министры решают))
фесенкова институт не высказался еще нет?)
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 17:20
Нравятся мне эти наши "учёные"... Особенно "медики".
Флюгеры обыкновенные. Как депутаты.
Куда власть скажет вертеться, туда и вертятся.
Хоть у одного есть своё мнение, которое он не побоится высказать?
[Исправлено: Skeptic, 13.02.2024 - 18:06]
Флюгеры обыкновенные. Как депутаты.
Куда власть скажет вертеться, туда и вертятся.
Хоть у одного есть своё мнение, которое он не побоится высказать?
[Исправлено: Skeptic, 13.02.2024 - 18:06]
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 7
Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 18:14
abaika95, дорогой вы наш эрудит, вы бы не позорились на каждом коменте, своими познаниями в мироустройстве. просто почитайте советский учебник по биологии за 9-10 класс. Только перчатки не забудте одеть, он же советский
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.01.24
- Сообщений:
- 24
Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 18:37
Цитата:
Несли архимеды,Бектургановы, депутаты разных рангов, чиновники всех мастей, аграрий некий, который не знал как же ему перевести бабки в столицу, потому что аж целый час разницы. Он скорее всего не в курсе что в некоторых странах , типа Америки знают как решить этот вопрос. И вот было с точностью наоборот, костанайцы слушали этот бред. Но хорошо, что они вовремя переобулись по чьей-то указке и теперь говорят что перевод времени полезен для всех. Не знаю как в других регионах, а мне ничтяк.
abaika95:
весь бред который
весь бред который
Несли архимеды,Бектургановы, депутаты разных рангов, чиновники всех мастей, аграрий некий, который не знал как же ему перевести бабки в столицу, потому что аж целый час разницы. Он скорее всего не в курсе что в некоторых странах , типа Америки знают как решить этот вопрос. И вот было с точностью наоборот, костанайцы слушали этот бред. Но хорошо, что они вовремя переобулись по чьей-то указке и теперь говорят что перевод времени полезен для всех. Не знаю как в других регионах, а мне ничтяк.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35541
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 18:44
Мне нормуль.
Там посмотрим.
А то не высыпаюсь что то часто..
Там посмотрим.
А то не высыпаюсь что то часто..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5766
Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 21:46
Цитата:
Ищанов, Князев, Рау - вы что боитесь назвать?
Цитата:
У нас ВСЁ делается по указанию президента: - раньше Елбасы, теперь Токаева.
Цитата:
В ВКО - точно не в восторге.
Vedler_sila:
депутаты разных рангов, чиновники всех мастей, аграрий некий,
депутаты разных рангов, чиновники всех мастей, аграрий некий,
Ищанов, Князев, Рау - вы что боитесь назвать?
Цитата:
Vedler_sila:
переобулись по чьей-то указке и
переобулись по чьей-то указке и
У нас ВСЁ делается по указанию президента: - раньше Елбасы, теперь Токаева.
Цитата:
Vedler_sila:
Не знаю как в других регионах
Не знаю как в других регионах
В ВКО - точно не в восторге.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13985
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 22:29
Цитата:
Блин. Может они правы. Я за месяц по 4-5 часовых поясов меняю. По два раза. Может поэтому я слег в больницу во времена ковид. Как могли лёгкие у меня пострадать если я курил последний раз в студенчестве. Всё молодость занимался спортом. щас конечно реже но все таки. Кушаю вкусно и разнообразно. А иммунитет не выдержал. Может и в правда солнечный режим виновен.
[Исправлено: Vit, 13.02.2024 - 21:30]
Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета
Блин. Может они правы. Я за месяц по 4-5 часовых поясов меняю. По два раза. Может поэтому я слег в больницу во времена ковид. Как могли лёгкие у меня пострадать если я курил последний раз в студенчестве. Всё молодость занимался спортом. щас конечно реже но все таки. Кушаю вкусно и разнообразно. А иммунитет не выдержал. Может и в правда солнечный режим виновен.
[Исправлено: Vit, 13.02.2024 - 21:30]
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 23:16
Цитата:
Ерунда.
В ВКО будут вставать на час позже своего природного времени. Это легче, чем вставать раньше на час или два.
Чиновники специально делают акцент на ВКО, чтобы отвлечь внимание от тех областей, которые будут вынуждены по-прежнему вставать раньше. Особенно - от западных регионов, которые сейчас просыпаются на три часа раньше своего природного времени, а с 1 марта будут вставать на два часа раньше. Как это пока есть у нас в области.
Мы с 1 марта будем вставать на час раньше.
Чем больше шума вокруг ВКО, тем меньше внимания западу Казахстана.
ACROS:
В ВКО - точно не в восторге.
В ВКО - точно не в восторге.
Ерунда.
В ВКО будут вставать на час позже своего природного времени. Это легче, чем вставать раньше на час или два.
Чиновники специально делают акцент на ВКО, чтобы отвлечь внимание от тех областей, которые будут вынуждены по-прежнему вставать раньше. Особенно - от западных регионов, которые сейчас просыпаются на три часа раньше своего природного времени, а с 1 марта будут вставать на два часа раньше. Как это пока есть у нас в области.
Мы с 1 марта будем вставать на час раньше.
Чем больше шума вокруг ВКО, тем меньше внимания западу Казахстана.
-
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