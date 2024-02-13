Отправлено: - 23:16

ACROS:

В ВКО - точно не в восторге.

Цитата:Ерунда.В ВКО будут вставать на час позже своего природного времени. Это легче, чем вставать раньше на час или два.Чиновники специально делают акцент на ВКО, чтобы отвлечь внимание от тех областей, которые будут вынуждены по-прежнему вставать раньше. Особенно - от западных регионов, которые сейчас просыпаются на три часа раньше своего природного времени, а с 1 марта будут вставать на два часа раньше. Как это пока есть у нас в области.Мы с 1 марта будем вставать на час раньше.Чем больше шума вокруг ВКО, тем меньше внимания западу Казахстана.