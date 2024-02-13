"Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь мусоровывозящей компании деньгами предложил аким Костанайской области
Отправлено: 13.02.24 - 16:37
Президент РК на расширенном заседании правительства просил уделить внимание благоустройству городов. Аким области отметил, что костанайцы и рудничане часто поднимают вопросы работы коммунальных предприятий, которые занимаются вывозом мусора. Читать новость
В Костанае это ТОО "Тазалык-2012", которое не справляется со своей работой! - сказал Аксакалов. - Мы видим массу недоработок. Руководство ТОО обращается за помощью. Мы готовы выделить им кредит через СПК "Тобол" для покупки трех автомобилей и порядка 500 евроконтейнеров, которые помогут существенно улучшить работу предприятия.
подождите, как это? то есть фирма которая работает по гос заказу с акиматом, не справляется со своей работой и вместо поиска другой фирмы государство дает кредит несправляющейся организации чтобы та подтянулась до нужного уровня? у нас рыночные отношения или нет? чет не понятно тут где конкуренты? должны же во все колокола уже бить что это монополизация рынка услуг
Вообще не хотят решать проблему. Тут именно нужно покупать не контейнеры. А менять всю систему сбора, хранения и вывоза ТБО. Как вы в евроконтейнер загрузите крупногабаритный груз? Для него надо отдельно приезжать и грузить в другие машины, это затраты. Да и кто будет следить за тем, что кто-то положил рядом с контейнерами. Можно конечно все оставить как есть, но выделять деньги из бюджета для вывоза крупногабаритных грузов. Такая идея, а если мусорные площадки убрать из общей территории? Пусть каждый многоквартирный дом в лице ОСИ, ПТ или УК определит место для хранения ТБО на своей территории (обычно говорят до 5 метров от дома) или выделить специально для них. Там ОСИ, ПТ, УК будут ответственны за уборку территории возле своих контейнеров от мусора, зимой - от снега. Загородят, закроют плаощадку от посторонних. Будет чисто. При жалобах - пусть работают участковые, штрафуют ОСИ, ПТ или УК. Они же пусть смотрят кто выкидывает крупногабаритный груз по камерам, по-любому каждый узнает своего соседа. И на него штраф наложат, плюс расходы за вывоз крупногабаритного груза. Вот помимо этого, надо решить проблему с оплатой. Почему только платят за 180 тыс человек, а еще 70 тыс человек бесплатно им вывозят. Эту проблему надо решать тоже. Может законодательство поменять, есть депутаты, тот же Абиль. Внести поправки. Тариф возможно маленький, что невыгодно работать в этой сфере. Надо просчитывать все
Автотехника необходима, но снова же все зависит от сборов и тарифа
отсутствие воспитания и культуры за 30лет даёт свои плоды! и довольно то хорошие! межпросёлочные дороги все усыпаны пакетами с мусором, в городах горы мусора, зато управленчиская элита жирует и не стесняется. так хочется каждому начиная с акима спеть хвалебную оду за нашу счастливую жизнь! продолжайте в таком же духе загаживать собственную РОДИНУ, потомки вам будут очень благодарны! За отравленную почву за отравленные водоёмы....
Тариф возможно маленький, что невыгодно работать в этой сфере. Надо просчитывать все да, да нужно ганият позвать, она сейчас свободна, глядишь на полтора контейнера или полтора человека расценки подымет...
Дело не в машине и контейнерах, а в доходах в виде денег! Нет конкуренции ТОО Тазалык, отсюда нет денег, нет своевременной платы со стороны населения за выполненную услугу, кроме плача "Мы бедные, и нам не помогает никто, а паскудят мусором другие" и так далее! ТОО нашло способ выбить деньги для решения своих проблем! До сих пор еще брежневские контейнеры для складирования мусора, автомобили еще с хрущевских времен, до сих пор никакой модернизации в этой сфере и ничего ТОО не предпринимает для того, чтобы модернизировать сам процесс утилизации и вывоза мусора! Вопрос куда складывают деньги? Сейчас эра рыночной экономики, поэтому каждый бизнесмен обязан работать, а жаловаться, у нас пока еще не жалостливый Казахстан! Сейчас каждый многоквартирный жилой дом обязан за услугу платить деньги! Кто не платит, тот в деревню, там сам вывозит мусор на выделенный полигон! ТОО-это бизнес, а не кормушка! Аким старается бюджетными деньгами "помочь" бизнесу, считаю, что это неправильно, потому что ТОО становится иждивенцем, потому что у него на рынке по утилизации и вывозу мусора нет конкурентов! Поэтому ТОО расслабится и будет требовать повышения тарифа! Считаю, если взялся за гуж, то не говори, что не дюж! Надо создавать конкуренцию в городе республиканского значения, а не иждивенцев!
похоже это везде так, где рядом магазинчики есть. причем они даже попыток как то сложить эти коробки не делают. коробка метр на два ,к примеру, так они так ее и тащат на мусорку. договора у них конечно есть, только какие там обьемы указаны, это вопрос.
abaika95: и вместо поиска другой фирмы государство дает кредит несправляющейся организации чтобы та подтянулась до нужного уровня? у нас рыночные отношения или нет? чет не понятно тут где конкуренты?
Конкурентов нет,потому что в этой сфере нет рыночных отношений,рынок будет тогда когда тарифы будут свободные,а не как сейчас попробуй подними на 5 копеек крику будет столько.Вот и мучайтесь дальше или отпускайте тарифы в свободное плавание.
Всё дело в мотивации: у меня два механизатора сеют 3 500 -4 000 га. за посевную; у соседа такую же площадь засевают 8 человек. Поднимите зарплату водителям мусоровозчиков и их помощников по 500 000- 600 000 тенге ЧИСТЫМИ, соцпакет ХОРОШИЙ за вредность: - завтра и с этой техникой весь город будет блестеть как у кота яйца. И не надо брать ГРАБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ - с этими НИЗКИМИ тарифами они ни в жизнь с ними НЕ РАСПЛАТЯТЬСЯ. Аким области ЗАГОНИТ их в банковскую КАБАЛУ - ему лишь бы временно было хорошо, пока он у власти - дальше, после него, хоть трава не расти- это так ВСЕ гос.чиновники поступают.
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