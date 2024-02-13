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≡ Перенести полигоны для снега и улучшить систему оповещения о подтоплении предлагают в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48572
Перенести полигоны для снега и улучшить систему оповещения о подтоплении предлагают в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 21:28
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Перенести на безопасное расстояние полигоны, предназначенные для вывоза снега, предложил и. о. начальника УЧС Костаная Ерден НУРЖАНУЛЫ. В качестве примера привел полигон, расположенный возле садового общества "Текстильщик".
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
175
Re: Перенести полигоны для снега и улучшить систему оповещения о...
Отправлено: 13.02.24 - 21:28
#1
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а куда будет уходить талая вода, с большим содержанием химикатов? которыми посыпали город, в реку? нафига нам экология.., Тобол и так в болото превратился...
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