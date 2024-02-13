Отправлено: - 13:44

Что касается моей декларации, я могу ее, конечно, выложить, но вы там ничего не поймете. Потому что то имущество, которое у нас зарегистрировано, его не нужно отображать, потому что оно "подтягивается" с государственных ресурсов", - ответил Такиев.

Цитата:Какой тогда вообще смысл в этих декларациях?